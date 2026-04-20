La enigmática momia del Museo Arqueológico de Calingasta, en un encuentro con culturas ancestrales

En 1993 una fuerte creciente en Villa Corral dejó al descubierto una bóveda que contenía el cuerpo momificado de un varón adulto.

Ubicada estratégicamente al final de la sala se descubre la única momia del Museo Arqueológico Calingasta, que funciona en la villa cabecera, frente a la plaza. Es la joya del lugar. Su hallazgo fue fortuito después que una fuerte creciente en Villa Corral dejó al descubierto una amplia bóveda tapiada con adobes que contenía el cuerpo momificado de un varón adulto.

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El cuerpo momificado fue encontrado en 1993 por el vecino Segundo Castillo. Los estudios posteriores determinaron que pertenecía a la “Cultura Anima” del actual territorio chileno, grupo contemporáneo a la Cultura Calingasta Tardía.

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Este hallazgo demostró que había grupos trasandinos que conservaban sus costumbres de origen y compartían espacios. Un estudio de radio carbono realizado en fragmentos del cuero que cubría el cuerpo dio una fecha aproximada de 1660 d.C.

La información que aporta el museo señala que el cuerpo se encontró envuelto en una cobertura de cuero y una estera confeccionada con hojas de cortadera. El cuerpo calzaba sandalias del mismo material, curtido. También había restos de una camiseta tejida, hilos de ataduras o una posible vincha.

La colección del museo suma piezas únicas de las culturas que habitaron ese suelo, cerámicas, tejidos, morteros, herramientas e instrumentos pertenecientes a las culturas de Ansilta, Calingasta y Morrillos.

Una de las paredes presenta una línea de tiempo que ubica rápidamente al visitante en los años en que habitó cada cultura. El museo de inauguró en enero de 2021 y en 2025 se presentó el rediseño del mismo.

image Turistas analizando la línea de tiempo del museo.

Los cambios

Silvina Vázquez es diseñadora industrial, docente desde hace 24 años de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y especialista en comunicación patrimonial, también fue directora del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, ella tuvo a cargo la “Redefinición del Museo Arqueológico de Calingasta”.

“Mi participación fue en la elaboración del diseño de la propuesta, desde la definición del guion museológico hasta la materialización final, como consultora externa. Este es un Museo pequeño pero con una gran riqueza patrimonial y compromiso institucional, ya que responde a todos los protocolos y estándares necesarios para el resguardo y la protección de los bienes que se exhiben”, señaló Vásquez.

El objetivo era promover el reconocimiento, conservación, protección y comunicación del patrimonio arqueológico del departamento de Calingasta y el fortalecimiento de la identidad andina de la comunidad.

El proyecto fue aprobado por la Dirección de Patrimonio de la Provincia de San Juan y contó con la participación de la Municipalidad de Calingasta, Unión Vecinal de Calingasta, Dirección de Patrimonio de la Provincia de San Juan, Museo e Instituto de Investigación Mariano Gambier/ FFHA/UNSJ, y Glencore Pachón.

Es sin dudas, un espacio obligado para conocer más de la historia de San Juan y sus habitantes.

Como llegar: el museo está ubicado en la Localidad de Villa Calingasta, sobre calle Aldo Cantoni, frente a Plaza Patricias Sanjuaninas. Atención: de lunes a lunes, en horarios de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00. Entrada gratuita.

(Fuente: Destino San Juan)