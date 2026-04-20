El "señor del Parque", el hombre que estuvo desaparecido en reiteradas oportunidades y volvió a ser noticia en San Juan

Este lunes por la mañana, la Policía de San Juan confirmó que Cayetano Alberto Morales, un hombre de 74 años conocido por sus reiteradas desapariciones , fue hallado con vida tras varios días de búsqueda. El operativo se activó luego de una nueva alerta por su paradero y se desarrolló bajo el protocolo “San Juan Te Busca”, con intervención de distintas áreas policiales. Según fuentes oficiales, no se brindaron detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que fue encontrado.

Morales no es un desconocido para las autoridades. De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, en reiteradas oportunidades se encendieron alertas por su desaparición, lo que derivó en operativos similares en distintos momentos de los últimos años.

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En paralelo, vecinos y habituales concurrentes del Parque de Mayo aseguran que el hombre ha sido visto durante largo tiempo deambulando por distintos sectores del predio. En ocasiones, relatan, lo hace con bolsas de ropa, en recorridos que se repiten desde hace años y que lo convirtieron en una figura reconocible del lugar, al punto de ser apodado como “el señor del Parque”.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en enero de 2025, cuando Morales estuvo más de diez días sin dar señales. En aquella oportunidad, había sido visto por última vez el 8 de enero y fue hallado casi dos semanas después. Desde la Policía informaron entonces que se encontraba en buen estado de salud, aunque no trascendieron detalles sobre dónde había estado. En ese operativo intervinieron efectivos de comisaría jurisdiccional, la Sección Búsqueda de Personas y la UFI Genérica.

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Pese a su reciente aparición, el caso vuelve a poner en foco una situación que se ha repetido en el tiempo y que mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la comunidad, ante cada nueva desaparición.