Violencia y descontrol en Capital: dos mujeres detenidas tras atacar a un remisero y agredir a una mujer policía

Foto ilustrativa

Un violento episodio de inseguridad y descontrol tuvo lugar en las inmediaciones del Club San Martín, en Capital, que terminó con dos mujeres detenidas y una agente de policía herida. Todo comenzó cuando Cristian Díaz, un remisero de 46 años perteneciente a la empresa Oeste, fue comisionado al portón norte del estadio tras una supuesta pelea de pareja. Sin embargo, al llegar el Móvil Halcón 89 del Comando Radioeléctrico, el chofer denunció una realidad distinta: minutos antes, había trasladado a dos pasajeras desde Salta y Corrientes hacia Albardón y, al regresar a Capital, ambas intentaron huir sin pagar.

En medio del altercado, una de las mujeres arrojó por la ventanilla el extintor de incendios y el tarifador del vehículo, destruyendo el dispositivo que en ese momento marcaba una recaudación superior a los 47.000 pesos. Gracias a la intervención del damnificado y de un testigo clave que presenció la escena y recuperó el equipo dañado, el personal policial logró la aprehensión inmediata de Graciela Evangelina Gutiérrez, de 33 años. Poco después, tras un intenso rastrillaje por los descampados de la calle Catamarca, los uniformados capturaron a la segunda implicada, identificada como Gladys del Carmen Ponce Gutiérrez, de 29 años.

La situación se agravó considerablemente en la sede de la Comisaría 2da. Mientras se realizaba la requisa de rigor para el ingreso a los calabozos, Ponce Gutiérrez reaccionó con extrema violencia y atacó a la agente Rocío Fernández. La oficial recibió golpes de puño y rasguños en el rostro que le provocaron lesiones sangrantes. Ante este escenario, el ayudante fiscal Andrés Cerutti dispuso el inicio del legajo 44/26, quedando ambas a disposición de la UFI Flagrancia bajo los cargos de estafa y daños, sumándosele a Ponce Gutiérrez la imputación por lesiones tras la agresión a la uniformada.

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