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Gendarmería

Detuvieron a una pareja y secuestraron droga y un arma en Jáchal

El operativo se realizó el sábado por Gendarmería Nacional en varios domicilios del departamento norteño, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes; los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un despliegue de Gendarmería Nacional en el departamento Jáchal terminó con dos personas tras las rejas y el secuestro de estupefacientes, en el marco de una investigación por presunta venta de droga.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 25, que este sábado 18 de abril irrumpieron en varios domicilios de la zona tras recibir órdenes judiciales, en una causa encuadrada en la Ley 23.737.

Según informaron fuentes vinculadas al expediente, durante los allanamientos fue detenida una pareja —integrada por un hombre y una mujer, ambos mayores de edad—, quienes quedaron a disposición del fuero federal.

En los operativos, los uniformados incautaron cocaína, además de distintos elementos considerados clave para avanzar en la pesquisa. También encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre 32, acompañada por seis proyectiles.

La investigación está en manos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, desde donde continuarán las diligencias para determinar la dimensión de la maniobra y las eventuales responsabilidades penales de los implicados, que siguen detenidos.

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