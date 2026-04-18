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Investigación

Mandaron al penal al "Liebre", acusado por una seguidilla de robos en Santa Lucía

La Justicia unificó expedientes mientras continúa la investigación con nuevas pruebas obtenidas en distintos allanamientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre vinculado a múltiples robos en Santa Lucía quedó involucrado en una causa unificada tras una serie de allanamientos que permitieron reunir pruebas en su contra. La investigación se originó a partir del robo de una motocicleta en el departamento Santa Lucía, hecho que fue clave para que personal de la Brigada Central realizara allanamientos en los que se logró secuestrar el rodado utilizado para cometer ilícitos. A partir de ese procedimiento, se abrió una investigación paralela que permitió profundizar las pruebas.

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En ese contexto, intervino personal de Comisaría 5ª, que llevó adelante tres allanamientos adicionales, los cuales se sumaron a un allanamiento realizado por la Brigada Central. Con estos procedimientos, se elaboró un informe con elementos probatorios que vinculan al sospechoso con otros hechos delictivos.

Según consta en la resolución judicial, durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el juez Matías Francisco Parrón ordenó la acumulación de distintos legajos en una sola causa, al considerar que todos los hechos presentan conexión y el mismo estado procesal.

Asimismo, se dispuso la formalización de la investigación por el plazo de seis meses y se dictó la prisión preventiva del imputado por tres meses, medida que deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de avanzar en la investigación y lograr su eventual condena. El magistrado también ordenó su traslado inmediato a dicha institución.

El detenido fue identificado como Emiliano Ibáñez, alias “el Liebre”, un delincuente con antecedentes por múltiples hechos contra la propiedad. Se trata del mismo sujeto que había sido detenido anteriormente en Santa Lucía tras un operativo policial, cuando contaba con pedido de captura por tentativa de robo.

La causa quedó enmarcada dentro de delitos contra la propiedad, incluyendo figuras como hurto y robo, mientras la fiscalía avanza en la recolección de más pruebas. Fuentes judiciales indicaron que la unificación de las causas permitirá agilizar el proceso y fortalecer la acusación en base a la totalidad de los hechos investigados.

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