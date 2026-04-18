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Más que parientes

Cuál es el lazo familiar entre los hermanos de la feroz pelea en la Villa San Damián y un joven liberado por el caso Emir

Un apellido y dos causas con alto impacto mediático durante los últimos días. El violento ataque entre hermanos en Rawson dejó a Brian Orostizaga en estado crítico y abrió una trama familiar marcada por otros hechos graves. Fuentes confirmaron que los involucrados son primos de Gabriel Orostizaga, un joven ligado a la causa por el crimen de Emir Barboza.

Por David Cortez Vega
orostizaga

La feroz pelea entre hermanos ocurrida en Villa San Damián, en Rawson, se convirtió en una de las noticias policiales más impactantes de los últimos días en San Juan. Pero detrás de ese dramático episodio aparece otro dato que suma un fuerte contexto familiar: el apellido Orostizaga ya había quedado en el centro de una causa que conmocionó a la provincia, la del crimen del pequeño Emir Barboza. En los últimos días, además, ese expediente volvió a tener un giro judicial que repercutió de lleno en el entorno de la familia.

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Según fuentes calificadas confirmaron a Tiempo de San Juan, Brian y Kevin Orostizaga -los hermanos involucrados en la violenta agresión registrada el pasado fin de semana- son primos de Gabriel Jesús Orostizaga, uno de los jóvenes señalados en la investigación por el asesinato del niño de 7 años en el barrio Valle Grande. De acuerdo con las mismas fuentes, tanto la situación judicial de Gabriel como el reciente ataque entre los hermanos golpearon profundamente al núcleo familiar.

El brutal enfrentamiento de hermanos ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de Villa San Damián, donde todo comenzó con una discusión. Según la investigación, Kevin Leonel Orostizaga (29) apuñaló a su hermano Braian Leonel Orostizaga (31), provocándole una herida de extrema gravedad.

orostizaga
Los Orostizaga, en un encuentro familiar.

Los Orostizaga, en un encuentro familiar.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó consciente, pero su estado se deterioró con el paso de las horas. Los médicos detectaron neumotórax, mediastinitis y una severa lesión traqueal, por lo que debió ser inducido al coma, intubado y con pronóstico reservado. El miércoles fue sometido a una cirugía clave, centrada en la lesión de la tráquea, y su evolución es seguida de cerca.

En el plano judicial, Kevin fue imputado por tentativa de homicidio por los fiscales de la UFI CAVIG, quienes sostienen que actuó con intención de matar. La defensa alegó legítima defensa, pero el hallazgo del acusado lavando su ropa junto a un cuchillo complicó su situación. Finalmente, la jueza Flavia Allende dictó dos meses de prisión preventiva y fijó un plazo de ocho meses para la investigación.

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Kevin Orostizaga, el principal apuntado.

Kevin Orostizaga, el principal apuntado.

El vínculo de un Orostizaga con la causa por Emir

Gabriel Jesús Orostizaga quedó involucrado en el asesinato del pequeño Emir Barboza en el Valle Grande -Rawson-, una de las causas más sensibles de los últimos tiempos. El niño de 7 años recibió un disparo en el tórax mientras se encontraba cerca de una vivienda, en medio de una lluvia de piedras y disparos entre familias rivales. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, ingresó sin signos vitales.

En esa causa, Gabriel Orostizaga fue señalado como uno de los sospechosos luego de que testigos lo ubicaran en el techo de la casa de la familia Carrizo, desde donde, según la hipótesis fiscal, habrían salido varios de los disparos. El joven permaneció varios días fuera del radar judicial y luego se presentó voluntariamente en Tribunales junto a su abogada defensora. Según trascendió en ese momento, lo hizo tras recibir garantías de seguridad, en medio de fuertes reclamos de la familia de Emir y manifestaciones frente al edificio judicial.

Un dato importante es que Gabriel Orostizaga fue el penúltimo sospechoso en ponerse a disposición de la Justicia, dentro de una causa que tuvo múltiples detenciones y un amplio operativo policial en el barrio Valle Grande. Un dato importante es que Gabriel Orostizaga fue el penúltimo sospechoso en ponerse a disposición de la Justicia, dentro de una causa que tuvo múltiples detenciones y un amplio operativo policial en el barrio Valle Grande.

En su declaración, Orostizaga negó cualquier participación en el homicidio. También seguró que se encontraba en el baño al momento de los disparos, afirmando que salió corriendo por miedo al escuchar el tiroteo. El 20 de octubre dictaron la prisión preventiva contra el joven, hecho que fue ratificado a inicios de noviembre.

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Gabriel Orostizaga durante una audiencia.

Gabriel Orostizaga durante una audiencia.

La causa tuvo recientemente un giro significativo. En una audiencia clave, la jueza Mabel Moya resolvió el viernes de la semana pasada que cuatro de los ocho implicados -entre ellos Orostizaga- recuperaran la libertad, mientras que otros tres continuaran bajo prisión domiciliaria. Al lunes siguiente, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, confirmó que impugnará la resolución de la jueza Mabel Moya que dispuso liberaciones y arrestos domiciliarios. El funcionario advirtió que se trata de un homicidio complejo y que la decisión podría afectar la investigación, especialmente por la posible reticencia de testigos clave a declarar.

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