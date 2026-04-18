Cuál es el lazo familiar entre los hermanos de la feroz pelea en la Villa San Damián y un joven liberado por el caso Emir
Un apellido y dos causas con alto impacto mediático durante los últimos días. El violento ataque entre hermanos en Rawson dejó a Brian Orostizaga en estado crítico y abrió una trama familiar marcada por otros hechos graves. Fuentes confirmaron que los involucrados son primos de Gabriel Orostizaga, un joven ligado a la causa por el crimen de Emir Barboza.
La feroz pelea entre hermanos ocurrida en Villa San Damián, en Rawson, se convirtió en una de las noticias policiales más impactantes de los últimos días en San Juan. Pero detrás de ese dramático episodio aparece otro dato que suma un fuerte contexto familiar: el apellido Orostizaga ya había quedado en el centro de una causa que conmocionó a la provincia, la del crimen del pequeño Emir Barboza. En los últimos días, además, ese expediente volvió a tener un giro judicial que repercutió de lleno en el entorno de la familia.
Según fuentes calificadas confirmaron a Tiempo de San Juan, Brian y Kevin Orostizaga -los hermanos involucrados en la violenta agresión registrada el pasado fin de semana- son primos de Gabriel Jesús Orostizaga, uno de los jóvenes señalados en la investigación por el asesinato del niño de 7 años en el barrio Valle Grande. De acuerdo con las mismas fuentes, tanto la situación judicial de Gabriel como el reciente ataque entre los hermanos golpearon profundamente al núcleo familiar.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó consciente, pero su estado se deterioró con el paso de las horas. Los médicos detectaron neumotórax, mediastinitis y una severa lesión traqueal, por lo que debió ser inducido al coma, intubado y con pronóstico reservado. El miércoles fue sometido a una cirugía clave, centrada en la lesión de la tráquea, y su evolución es seguida de cerca.
Gabriel Jesús Orostizaga quedó involucrado en el asesinato del pequeño Emir Barboza en el Valle Grande -Rawson-, una de las causas más sensibles de los últimos tiempos. El niño de 7 años recibió un disparo en el tórax mientras se encontraba cerca de una vivienda, en medio de una lluvia de piedras y disparos entre familias rivales. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, ingresó sin signos vitales.
Un dato importante es que Gabriel Orostizaga fue el penúltimo sospechoso en ponerse a disposición de la Justicia, dentro de una causa que tuvo múltiples detenciones y un amplio operativo policial en el barrio Valle Grande. Un dato importante es que Gabriel Orostizaga fue el penúltimo sospechoso en ponerse a disposición de la Justicia, dentro de una causa que tuvo múltiples detenciones y un amplio operativo policial en el barrio Valle Grande.