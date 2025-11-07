viernes 7 de noviembre 2025

Crimen en Valle Grande

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Es Gabriel Jesús Orostizaga, quien se entregó el 17 de octubre luego de permanecer prófugo. Su defensa pidió que se revocara la prisión preventiva, pero un juez ratificó la medida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así se entrega el Gabriel Jesús Orostizaga junto a la abogada María Filomena Noriega, el pasado 17 de octubre.

Así se entrega el Gabriel Jesús Orostizaga junto a la abogada María Filomena Noriega, el pasado 17 de octubre.

El joven que fue el último en entregarse tras el crimen de Emir Barboza, ocurrido en el barrio Valle Grande, seguirá detenido. Su defensora había solicitado su libertad al entender que se presentó voluntariamente, que no tenía antecedentes y que ya estaba “a derecho”. Sin embargo, la fiscal de Impugnaciones se opuso y, este viernes, el juez de Impugnación ratificó la prisión preventiva por seis meses.

El caso volvió a escena tras el nuevo revés judicial para Gabriel Jesús Orostizaga, el octavo sospechoso del asesinato del niño de 7 años. La audiencia de impugnación se realizó este viernes a pedido de su defensora, María Filomena Noriega, quien insistió en que su asistido es un joven con trabajo estable, padre de un niño, sin antecedentes penales y sin posibilidad real de entorpecer la investigación. Agregó que no se entregó antes porque, según afirmó, estaba amenazado de muerte luego de que familiares de Emir lo señalaran públicamente.

Pero la postura no prosperó. La fiscal de Impugnación Silvina Gerarduzzi sostuvo que el caso es extremadamente grave, dado que se trata de un homicidio cometido con arma de fuego, en el contexto de un tiroteo entre grupos enfrentados del barrio, según fuentes judiciales. Remarcó que el sospechoso demoró en ponerse a disposición y que varios testigos lo ubicaron en el techo de la casa de la familia Carrizo —desde donde habrían salido los disparos— e incluso lo vieron portando un arma. Con esos argumentos, el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó el planteo de la defensa y confirmó la preventiva por seis meses.

El asesinato de Emir ocurrió entre la noche del lunes 13 y la madrugada del martes 14 de octubre, en la Manzana 23 del barrio Valle Grande. Allí se desató una violenta balacera durante el enfrentamiento entre dos grupos de vecinos. En medio del caos, desde el techo de una vivienda se efectuaron múltiples disparos hacia la calle. Uno de esos proyectiles impactó en el tórax del niño, que estaba jugando cerca. Su muerte fue inmediata, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

Tras el hecho, la Policía realizó un amplio operativo que culminó con las detenciones de Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor identificado como L.B., quien quedó a disposición del Juzgado de Menores. En los allanamientos se secuestraron un revólver calibre .22, municiones, vainas servidas, proyectiles deformados, una gorra amarilla Lakers y teléfonos celulares.

Los otros seis imputados que también continúan detenidos.

Los otros seis imputados que también continúan detenidos.

El 17 de octubre pasado, los fiscales de Delitos Especiales avanzaron con las imputaciones y la jueza de Garantías Irene Mabel Moya dictó la prisión preventiva por seis meses para los seis adultos, mientras que la IPP fue fijada en un año. Los representantes del Ministerio Público Fiscal —Iván Grassi, Sebastián Gómez y Maximiliano Gerarduzzi— sostuvieron que todos actuaron “con dominio funcional del hecho” y que cada uno, a su modo, aportó a un mismo plan delictivo cuyo resultado fue la muerte del niño.

Ese mismo 17 de octubre, mientras afuera de Tribunales se manifestaba la familia de Emir exigiendo su detención, Orostizaga se presentó voluntariamente junto a su defensora. Entonces relató que recién llegaba de trabajar, que estaba en el baño cuando comenzaron los tiros y que salió corriendo “por miedo”. Tres días más tarde, el 20 de octubre, fue llevado ante la jueza Moya, la fiscalía lo imputó formalmente por homicidio simple agravado por el uso de armas y se le dictó prisión preventiva por seis meses. Con la nueva resolución del juez Guillén, Orostizaga continuará detenido mientras avanza la investigación.

