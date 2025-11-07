viernes 7 de noviembre 2025

Caídos en desgracia

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos

Son dos jóvenes que se metieron a la vivienda de una cabo en el barrio San Expedito. Los atraparon cuando huían con un gato hidráulico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los dos detenidos tras la persecución.

Los dos detenidos tras la persecución.

Dos presuntos ladrones entraron al lugar equivocado y terminaron entre rejas. Es que se metieron a la casa de una cabo de Policía en Rawson y alguien llamó al 911. En cuestión de minutos, los efectivos del Grupo Acción Motorizada llegaron al barrio y atraparon a los sospechosos cuando intentaban escapar llevando un gato hidráulico.

El robo y la posterior persecución ocurrieron este viernes al mediodía en el interior del barrio San Expedito, en Rawson. Los detenidos fueron identificados como Lisandro Arrieta, de 21 años, y Elías Sánchez, de 18 años, quienes quedaron a disposición de un fiscal de Flagrancia, informaron fuentes policiales.

Todo comenzó alrededor de las 12.45, cuando el sargento Mauro Martínez, el cabo Jesús Ariza, el cabo Santiago Naveda y el agente Elías Conti —todos integrantes del Grupo Acción Motorizada— recorrían la zona. En ese momento escucharon, vía equipo, el alerta de un operador del 911, que señalaba que en el domicilio de una cabo de Policía, ubicado en el barrio San Expedito, dos hombres habían violentado el portón de ingreso y estaban robando.

image
El gato hidráulico recuperado tras el hecho.

El gato hidráulico recuperado tras el hecho.

Con esa información, los motoristas se dirigieron de inmediato al lugar y, al llegar, divisaron a dos jóvenes transportando un gato hidráulico. Al darles la voz de alto, los sospechosos emprendieron la huida corriendo entre los pasajes del barrio, lo que derivó en una persecución de varias cuadras.

La fuga terminó pocos minutos después. Con el apoyo del subinspector Sebastián Muñoz y la agente Carla Hermosilla, del Comando Sur, los uniformados lograron reducir a Arrieta y Sánchez. Ambos quedaron aprehendidos y el elemento sustraído fue recuperado.

El domicilio de la mujer policía se encontraba sin moradores al momento del hecho. Luego de la intervención policial, se informó lo sucedido al sistema acusatorio para que se adoptaran las medidas de rigor y se determinaran las responsabilidades penales de los dos jóvenes detenidos.

