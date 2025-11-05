miércoles 5 de noviembre 2025

Operativo

Corría para evitar ser detenido y arrojó una bolsa con un arma de fuego

El hecho ocurrió en Rivadavia. La pistola, marca Bersa, fue secuestrada y la Fiscalía investiga su procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un operativo de rutina, la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan secuestró un arma de fuego calibre 9mm, marca Bersa, con su respectivo cargador, en el Departamento Rivadavia.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones de la empresa Procem, donde los efectivos observaron a un hombre que trasladaba un rollo de cable y otros objetos. Al intentar entrevistarlo, el sujeto emprendió la fuga y arrojó los elementos que llevaba consigo.

image

Al inspeccionar la bolsa descartada, los uniformados encontraron la pistola, motivo por el cual dieron intervención inmediata a la Fiscalía de turno. Desde la Justicia se ordenó el secuestro del arma y de los demás objetos hallados.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para determinar la procedencia del arma y dar con el paradero del individuo que logró escapar del lugar.

