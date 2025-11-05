miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clave

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

El secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, Pablo Diez, mantuvo un encuentro con autoridades nacionales, en el que le aclararon sobre el futuro de las piezas del radiotelescopio que están retenidas en el organismo estatal desde hace meses.

Por Ana Paula Gremoliche
image

La continuidad del radiotelescopio chino tendría una pequeña luz de esperanza, según indicaron desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Es que, este miércoles, el secretario de Ciencia y Técnica de la entidad académica, Pablo Diez, mantuvo un encuentro con autoridades nacionales de la Aduana Argentina, en el que dialogaron sobre el futuro del gigante que está asentado en el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), en Calingasta. Si bien aún no hay un "ok" oficial del Gobierno nacional para seguir con la construcción, desde la entidad le aseguraron que solo tienen que continuar con los "trámites aduaneros" para liberar las piezas retenidas desde hace meses.

Lee además
iglesia quito el cargo unico de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios
Ordenanza

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios
tras las derrotas del martes, trump afirmo que quieren convertir a estados unidos en cuba o venezuela video
American Business Forum de Miami

Tras las derrotas del martes, Trump afirmó que "quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela"

A inicios de esta semana, desde Infobae indicaron que, tras diversas idas y vueltas, el gobierno de Javier Milei habría decidido dar de baja el proyecto del Radiotelescopio CART. Según contó el medio nacional, la decisión del Gobierno nacional sería no continuar con la iniciativa y retener las piezas enviadas desde el país asiático. “Esos envíos tenían irregularidades y, de hecho, ninguna autoridad relevante de China se hizo cargo”, explicó al portal bonaerense una fuente oficial del Gobierno nacional.

Pese a esta información nacional, proveniente de alta esfera política conforme contó Diez a Tiempo de San Juan, las autoridades aduaneras le confirmaron que solo hace falta continuar los papeles necesarios para que las piezas ingresen al país normalmente. Cabe recordar que son clave para completar el montaje y ensamble de la antena de 30 metros de altura.

El "okay" que brindaron las autoridades nacionales no significa una confirmación del Gobierno nacional, debido a que esta discusión trasciende la retención o no de las piezas en la Aduana, y tiene en medio otros intereses. Es que, si bien la construcción comenzó en el 2011, el radiotelescopio surge formalmente de un convenio cuadripartito entre la UNSJ, el gobierno de San Juan, Conicet y la Academia de Ciencias China, firmado en el 2015 y con un vencimiento de 10 años.

En aquel momento, el Gobierno nacional, encabezado por la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenía buenas migas con el gobierno chino, lo cual permitió la construcción del radiotelescopio. Esto cambió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la obra se detuvo de manera momentánea.

La historia del CART continuó luego de que asumiera como presidente de la Nación Alberto Fernández, quien retomó los vínculos con el gobierno chino. De hecho, en el 2020 llegaron camiones con piezas clave para la continuidad de la construcción. Esto avanzó a punto tal, que el CART completó el 80% de avance.

Sin embargo, este panorama cambió rotundamente luego del 2023, cuando Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación. El mandatario definió como política internacional el acercamiento a Estados Unidos, país que ve con preocupación la cooperación científica entre Argentina y China. Las autoridades estadounidenses, encabezadas por el presidente Donald Trump, consideran que este acuerdo fundamental para ampliar su incidencia en América Latina.

En este sentido, para las autoridades nacionales, la construcción del CART podría considerarse un impedimento para que Milei continúe con su buena relación con Trump, por lo que su continuidad dependería más de una decisión nacional que del ingreso de las piezas faltantes. Una pista del interés internacional en este tema es que, en septiembre pasado, un avión de la embajada de Estados Unidos aterrizó en la Pampa del Leoncito, con el objetivo de "preparar el lugar" para una posible llegada de autoridades estadounidenses al CART.

Temas
Seguí leyendo

Milei volvió a Estados Unidos, pero descartan foto con Trump

Tres organismos estatales trabajan juntos para reparar una arteria clave de la Capital

El "lamento sanmartiniano" de Gioja: un meme patriótico para cuestionar la relación de Milei con Trump

Manuel Adorni juró como nuevo jefe de Gabinete con promesa de cambios

Mercado Libre quiere regulaciones contra Temu y Shein

La CGT renovó su cúpula: Triunvirato de perfil bajo, y el triunfo interno de Moyano

En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y las reformas de Milei entre el 10 y 31 de diciembre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mercado libre quiere regulaciones contra temu y shein
Reclamo

Mercado Libre quiere regulaciones contra Temu y Shein

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja
Impactante

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Te Puede Interesar

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART
Clave

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Por Ana Paula Gremoliche
Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios
Ordenanza

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas
Iba a toda velocidad

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete
Maltrato animal

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe
Boqueteros atrapados

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe