Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

Un changarín pasará los próximos tres meses en el penal de Chimbas mientras lo investigan por las presuntas violaciones contra su hijastra adolescente. Los supuestos abusos sexuales habrían ocurrido en una casa de 25 de Mayo y, según los relatos de la chica, vienen de hace tres años.

El sujeto, cuya identidad no trascendió para proteger a la víctima, fue apresado el fin de semana en un domicilio situado en el departamento del Este sanjuanino. La detención la autorizó la jueza de garantías Gloria Chicón por pedido del fiscal Mariano Juárez Prieto , quien investiga al hombre por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal, reiterado y agravado por la situación de convivencia.

image El fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI.

La denuncia fue hecha la semana pasada por el papá de la presunta víctima, que se encuentra separado de la mamá de hace tiempo. El ahora detenido es la actual pareja de la madre de la chica y vivía en el mismo domicilio, donde supuestamente se produjeron los ultrajes.

La chica tiene 15 años y habría comentado que sufrió reiterados ataques sexuales por parte de su padrastro desde hace 3 años. Refirió a violaciones, por esa razón el fiscal Juárez Prieto y las ayudantes fiscales Agustina Cerdera y Candela Pérez, de la UFI ANIVI, se abocaron en el caso y pidieron la detención del presunto abusador, un changarín no tiene más de 40 años.

image Jueza de garantías Gloria Chicón.

El sujeto fue traído este miércoles a Tribunales ante la jueza Chicón y el fiscal Juárez Prieto formalizó la causa penal en su contra, a la vez que pidió que continúe detenido. La magistrada autorizó que se le tome declaración a la adolescente a través de Cámara Gesell. Por otro lado, dispuso la prisión preventiva por el plazo de 3 meses y la apertura de la investigación penal preparatoria por 1 año.