miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos contra menores

Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

El hombre fue detenido el fin de semana. Este miércoles, un fiscal formalizó la imputación y un juez dictó la prisión preventiva por el plazo de 3 meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un changarín pasará los próximos tres meses en el penal de Chimbas mientras lo investigan por las presuntas violaciones contra su hijastra adolescente. Los supuestos abusos sexuales habrían ocurrido en una casa de 25 de Mayo y, según los relatos de la chica, vienen de hace tres años.

Lee además
No se identifica al sospechoso para resguardar a la presunta víctima.
Delitos sexuales

Un caucetero fue detenido tras ser acusado de abusar de su hijastra durante tres años
El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

El sujeto, cuya identidad no trascendió para proteger a la víctima, fue apresado el fin de semana en un domicilio situado en el departamento del Este sanjuanino. La detención la autorizó la jueza de garantías Gloria Chicón por pedido del fiscal Mariano Juárez Prieto, quien investiga al hombre por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal, reiterado y agravado por la situación de convivencia.

image
El fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI.

El fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI.

La denuncia fue hecha la semana pasada por el papá de la presunta víctima, que se encuentra separado de la mamá de hace tiempo. El ahora detenido es la actual pareja de la madre de la chica y vivía en el mismo domicilio, donde supuestamente se produjeron los ultrajes.

La chica tiene 15 años y habría comentado que sufrió reiterados ataques sexuales por parte de su padrastro desde hace 3 años. Refirió a violaciones, por esa razón el fiscal Juárez Prieto y las ayudantes fiscales Agustina Cerdera y Candela Pérez, de la UFI ANIVI, se abocaron en el caso y pidieron la detención del presunto abusador, un changarín no tiene más de 40 años.

image
Jueza de garantías Gloria Chicón.

Jueza de garantías Gloria Chicón.

El sujeto fue traído este miércoles a Tribunales ante la jueza Chicón y el fiscal Juárez Prieto formalizó la causa penal en su contra, a la vez que pidió que continúe detenido. La magistrada autorizó que se le tome declaración a la adolescente a través de Cámara Gesell. Por otro lado, dispuso la prisión preventiva por el plazo de 3 meses y la apertura de la investigación penal preparatoria por 1 año.

Temas
Seguí leyendo

Un prófugo del Penal de Chimbas intentó fugarse y lo atraparon con 4 motos con varias irregularidades

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Detuvieron un exbombero voluntario de Rawson por material de pornografía infantil

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe

Dos autos chocaron frente al Parque de Mayo: uno de los conductores terminó herido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un auto fuera de control atropello a tres menores en una plaza de chimbas
Iba a toda velocidad

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja
Impactante

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART
Clave

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

El sanjuanino Álvarez, por la gloria: Argentinos e Independiente Rivadavia definen el campeón de la Copa Argentina
Definición

El sanjuanino Álvarez, por la gloria: Argentinos e Independiente Rivadavia definen el campeón de la Copa Argentina