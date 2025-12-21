Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Un golpe millonario se registró este sábado pasado el mediodía en Chimbas , donde delincuentes ingresaron a una vivienda por el techo y se alzaron con una suma cercana a los cinco millones de pesos , sin forzar cerraduras ni causar daños visibles en los accesos tradicionales del domicilio.

El episodio ocurrió alrededor de las 14.12, según precisaron fuentes policiales, en una casa ubicada en calle Rodríguez y Ruta 40, jurisdicción de la Seccional 17ª . La víctima, identificada como Lorena Álvarez (49), relató al personal policial que se había ausentado durante la mañana y que, al regresar a su hogar, se encontró con todo revuelto.

Acorde su testimonio, los delincuentes sustrajeron $4.800.000 en efectivo, aunque llamativamente dejaron en el lugar objetos de valor como un televisor y una computadora, que fueron hallados tirados dentro de la vivienda. De acuerdo a las primeras averiguaciones, los autores del hecho habrían ingresado por el techo, sin violentar puertas ni ventanas.

En ese sentido, las fuentes del caso advirtieron que la casa que se convirtió en el blanco de los ladrones, además, no cuenta con cierre perimetral, un dato que ahora es analizado por los investigadores.

Intervino en el lugar personal policial a cargo del cabo Carlos Zarzulo, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la supervisión del ayudante fiscal en turno, Francisco Montaño.

Desde la fiscalía se impartieron directivas inmediatas como la recepción de la denuncia, la inspección ocular, la confección de croquis y el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona. Además, se colectó un registro fotográfico y se requirió el informe técnico del techo por donde habrían ingresado los delincuentes. Todo el material será remitido a la UFI interviniente para avanzar con la investigación e intentar dar con los autores responsables.