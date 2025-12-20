Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

Un grave siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 6.30 de la mañana en el departamento Rawson, más precisamente en inmediaciones de las calles San Juan y René Favaloro. Por motivos que ahora son materia de investigación, un automóvil y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo a una mujer con lesiones de consideración.

Investigación Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue intervenido por personal de la Comisaría 36 , siendo el cabo Jonathan Montaño el primer efectivo en arribar al lugar. De acuerdo a las primeras actuaciones, por calle San Juan, en sentido oeste-este, circulaba Karen Aldeco , de 25 años, domiciliada en Lote San Ignacio, Rawson, a bordo de una motocicleta Honda 150 cc , dominio 273JTM .

En tanto, por calle René Favaloro, en sentido sur-norte, lo hacía Daniel Riveros, de 48 años, con domicilio en el barrio Enoe Bravo de Rawson, quien conducía un automóvil Fiat Siena, dominio AB746PT. En la intersección de ambas arterias, el vehículo de mayor porte impactó contra la motocicleta.

Como consecuencia del choque, Aldeco cayó violentamente al asfalto y sufrió fractura de húmero derecho y fracturas en ambas muñecas. La joven fue asistida en el lugar por personal del servicio de emergencias médicas 107 y luego trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedó internada para una mejor evaluación y tratamiento.

En el caso intervienen los funcionarios judiciales Dr. Nicolás Schiattino, fiscal a cargo, y el Dr. Rodrigo Cabral, ayudante fiscal, quienes trabajan para establecer las responsabilidades del hecho y determinar la mecánica exacta del impacto.