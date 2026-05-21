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En Flagrancia

Día 2 en el juicio por Lucía Rubiño: secreto sumario, el pedido del juez a las partes

Luego de la lectura de la requisitoria fiscal, el joven acusado de atropellar y matar a la adolescente de 16 años se sentó por segunda vez frente al magistrado y la fiscalía. Se espera que comience el desfile de testigos por el debate.

Por Luz Ochoa
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En el segundo día del juicio por Lucía Rubiño, que tiene en el banquillo de los acusados al joven que -siendo menor- atropelló y mató a la adolescente de 16 años, se supo que el juez Jorge Toro pidió a las partes que no divulgaran detalles del debate con el objetivo de cuidar el proceso. En ese sentido, se estima que el mismo, que ya se desarrolla a puertas cerradas, se ejecutará bajo secreto sumario.

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Con un escenario similar al del comienzo y lejos de las multitudinarias marchas que promovió el entorno de la víctima fatal, los alrededores del edificio de Flagrancia se mostraron desolados durante la siesta de este jueves, en la jornada en la que está prevista que desfilen los testigos del caso.

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El abogado del imputado, que buscará que se determine que la tragedia que tiene en la mira a N.M se desató producto de un accidente, remarcó la especialidad del Sistema Penal Juvenil, que impone que el juicio sea reservado. En las puertas de Flagrancia, Nasser Uzair, destacó la experiencia del magistrado que interviene y se mostró confiado en que las garantías están dadas.

En la apertura del debate, la fiscal Liliana Marinero procedió con la lectura de la requisitoria fiscal, en la que se describió el trágico que ocurrió el 15 de octubre de 2023 en el barrio Profesional, en Rivadavia, y el Ministerio Público apuntó contra el enjuiciado por homicidio simple con dolo eventual.

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El único que se presentó en el comienzo fue Jorge Rubiño, quien atravesado por el dolor, habló a solas con Tiempo de San Juan y realizó el duro pedido para el acusado. “Es difícil seguir”, expresó al igual que remarcó que ninguna resolución judicial podrá devolverle a su hija. “Estaría bueno que lo hicieran pagar porque sería un regalito al corazón de uno, de que hay justicia y que la gente que hace mal las cosas lo debe pagar”, afirmó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En el día 2 del juicio por Lucía Rubiño, el abogado del acusado evitó dar precisiones del debate a pedido del juez. Es por ello que el proceso que se desarrolla en Flagrancia se ejecutará bajo secreto sumario, pues se encuentra enmarcado en el Sistema Penal Juvenil. Leé más en www.tiempodesanjuan.com #luciarubiño #juicio #sanjuan #tiempodesanjuan"
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