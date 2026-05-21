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Unidad Rural N° 3

Detuvieron en 25 de Mayo a un hombre que llevaba casi un año prófugo

El operativo se concretó en Las Casuarinas. El sujeto, de 42 años, no había regresado al penal tras gozar de salidas transitorias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 42 años que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido en el departamento 25 de Mayo durante un operativo realizado por personal de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención en la localidad de Las Casuarinas. En ese contexto, identificaron a un sujeto de apellido Saavedra, domiciliado en la zona.

A partir de tareas investigativas, los uniformados confirmaron que el hombre se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial desde el 25 de junio de 2025, luego de no regresar tras haber accedido al beneficio de salidas transitorias.

Ante esta situación, intervino el Juzgado de Ejecución Penal N° 1, que dispuso su inmediata detención y traslado nuevamente a la unidad penitenciaria correspondiente.

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