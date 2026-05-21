No se salva ni el Cura Brochero: robaron la alcancía de uno de sus santuarios en San Juan

La comunidad de Villa San Agustín, en Valle Fértil, atraviesa momentos de indignación y tristeza tras el robo ocurrido en el oratorio dedicado al Cura Brochero. Delincuentes ingresaron al santuario y se llevaron la alcancía donde los fieles dejaban colaboraciones destinadas al mantenimiento del lugar.

El hecho fue descubierto el domingo por la tarde por Jorge Silva, impulsor del espacio religioso y principal encargado de su cuidado. Según relató el hombre al medio Info Valle Fértil, el robo habría ocurrido entre la noche del viernes y el sábado, en momentos en los que no había personas en el lugar.

El oratorio está ubicado sobre calle Rawson, a unos 500 metros del último barrio de la zona, camino a la escuela albergue de Villa San Agustín. A pesar de que hay viviendas cercanas, nadie advirtió movimientos extraños ni pudo aportar datos sobre los autores del hecho.

La alcancía robada tenía un valor especial para la comunidad. Había sido donada por una vecina como parte de una promesa al santo cordobés y reunía aportes de los promesantes y visitantes. Ese dinero era utilizado para afrontar gastos básicos del santuario, como el pago de la electricidad y la compra de elementos para su mantenimiento.

Tras lo sucedido, la familia Silva analiza implementar nuevas medidas de seguridad y modificar el funcionamiento del oratorio. Hasta ahora, el lugar permanecía abierto durante gran parte del día para que cualquier persona pudiera acercarse a rezar, pero la inseguridad obligaría a restringir los horarios de acceso.

El santuario fue inaugurado el 25 de abril del año pasado, luego de un año de trabajo conjunto entre vecinos y familiares. Con el paso del tiempo se convirtió en un punto de encuentro para los devotos del Cura Brochero, especialmente durante cada 16 de marzo, fecha en la que se realizan celebraciones y encuentros religiosos.

Pese al mal momento, Jorge Silva aseguró que continuará cuidando el espacio y convocó a la comunidad a seguir acompañando el proyecto. “Es un lugar de fe y contención para mucha gente”, expresó, con la esperanza de que el hecho no empañe el espíritu solidario que dio origen al oratorio.

FUENTE: Info Valle Fértil