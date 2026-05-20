Golpe en Rawson: se llevaron una caja fuerte y artefactos de una casa

Los ladrones entraron a plena luz del día a una vivienda de Rawson y robaron una caja fuerte con dinero y documentación, además de celulares y otros objetos de valor. Investigan si fue un hecho planificado o un robo tipo escruche al voleo, dado que la caja metálica no guardaba una suma importante de dinero, explicaron fuentes del caso.

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La víctima fue una familia de apellido Moreno , domiciliada sobre calle República del Líbano, en las cercanías de Meglioli, indicaron en la Policía. En un primer momento intervino personal de la Comisaría 25ª, aunque luego la investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con los primeros datos de la causa, el hecho fue descubierto el domingo por la noche, cuando el dueño de casa regresó al inmueble y descubrió que delincuentes habían violentado una ventana para ingresar. Sospecha que ingresaron en horas de la tarde.

Según la denuncia, los delincuentes se llevaron una caja fuerte de hierro que contenía un disco rígido de computadora, papeles y 40 mil pesos chilenos. También se apoderaron de dos televisores, una bicicleta rodado 29, dos teléfonos celulares y una consola de sonido, entre otras cosas, señalaron. Personal policial y judicial trabajó en el lugar en busca de rastros y cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.