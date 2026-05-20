miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escruche

Golpe en Rawson: se llevaron una caja fuerte y artefactos de una casa

Los ladrones entraron a la luz del día en una vivienda de calle República del Líbano. Robaron esa caja de seguridad con algo de dinero y documentación, además de otros objetos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Los ladrones entraron a plena luz del día a una vivienda de Rawson y robaron una caja fuerte con dinero y documentación, además de celulares y otros objetos de valor. Investigan si fue un hecho planificado o un robo tipo escruche al voleo, dado que la caja metálica no guardaba una suma importante de dinero, explicaron fuentes del caso.

Lee además
un grupo de ladrones simulo un allanamiento policial para concretar una violenta entradera a una casa
Ocurrencia delictiva

Un grupo de ladrones simuló un allanamiento policial para concretar una violenta entradera a una casa
como panchos por su casa: detuvieron a dos hermanos que circulaban en una bicicleta robada por las calles de pocito
Aprehensión

Como "panchos por su casa": detuvieron a dos hermanos que circulaban en una bicicleta robada por las calles de Pocito

La víctima fue una familia de apellido Moreno, domiciliada sobre calle República del Líbano, en las cercanías de Meglioli, indicaron en la Policía. En un primer momento intervino personal de la Comisaría 25ª, aunque luego la investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con los primeros datos de la causa, el hecho fue descubierto el domingo por la noche, cuando el dueño de casa regresó al inmueble y descubrió que delincuentes habían violentado una ventana para ingresar. Sospecha que ingresaron en horas de la tarde.

Según la denuncia, los delincuentes se llevaron una caja fuerte de hierro que contenía un disco rígido de computadora, papeles y 40 mil pesos chilenos. También se apoderaron de dos televisores, una bicicleta rodado 29, dos teléfonos celulares y una consola de sonido, entre otras cosas, señalaron. Personal policial y judicial trabajó en el lugar en busca de rastros y cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre que ingresó a robar a una vivienda: estaba prófugo del Penal

Pocito: le debía $10 mil y para cobrarle le apuntó con un arma a la cabeza

Para atraer inversiones en su parque industrial, Angaco buscará adherirse al RIGI

El padre de Lucía Rubiño, entre el dolor para toda la vida y el punto final a la agonía

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

Tras una desesperada búsqueda, encontraron a la mujer desaparecida en Rawson

Encontraron al hombre de 36 años que era intensamente buscado en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
arranco el juicio contra el joven que atropello y mato a lucia rubino: el juez conocio los detalles de la acusacion
En Flagrancia

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez
Novedades

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación
En Flagrancia

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación

Anunciaron la fecha de pago de los haberes y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan. 
Atención

Ya hay fecha para el cobro del sueldo con aumento y el aguinaldo de los empleados públicos de San Juan

Te Puede Interesar

Los requisitos y detalles para acceder al subsidio del gas.
Cámara de Diputados

Se aprobó la modificación del régimen de "zona fría"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde
Clima

San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá
Comercio exterior

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental
Copa Sudamericana

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: Se puede mantener en pie
Polémica

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: "Se puede mantener en pie"