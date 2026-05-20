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Buenas noticias

Tras una desesperada búsqueda, encontraron a la mujer desaparecida en Rawson

María Aballay sufrió una caída, pero se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de horas de angustia y una intensa búsqueda en Rawson, finalmente apareció María Aballay, la mujer de 83 años que era buscada por su familia desde la tarde de este miércoles. La noticia llevó alivio a sus seres queridos, quienes confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

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La mujer, que padece demencia senil, había sido vista por última vez cerca de las 14 en inmediaciones del barrio Manantial, lo que generó una fuerte preocupación y motivó una amplia difusión de su búsqueda a través de redes sociales y cadenas de mensajes.

Según relató uno de sus familiares, María fue encontrada en la zona de calles Brasil y Patricia Sanjuanina. Allí habría sufrido una caída que le provocó un golpe en una de sus rodillas.

“Gracias a Dios está bien. Se había caído y una señora la asistió. Después llamaron a la ambulancia y desde ahí se comunicaron con la Policía, que logró notificarnos que era mi mamá”, contó con alivio una familiar.

La mujer fue asistida por personal médico y, de acuerdo a lo informado por sus allegados, solamente sufrió una lesión menor en la rodilla producto de la caída.

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