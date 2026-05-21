Camino despejado para Naturgy en controlar la energía en San Juan, tras el plantón de un competidor secreto

El escenario sobre el control de la distribución eléctrica en San Juan se puso más claro este jueves durante el acto formal de apertura de sobres del Concurso Público Internacional N° 01/2026. A pesar de la gran expectativa generada en el sector empresarial por la aparición de un posible comprador, Naturgy San Juan S.A. continuará al frente de la concesión por los próximos diez años al no presentarse ningún oferente competidor . Este desenlace ratifica a los actuales accionistas mayoritarios en lo que técnicamente se conoce como un nuevo "periodo de gestión".

El proceso previo estuvo marcado por el misterio en torno a una firma interesada que había adquirido el pliego de condiciones y solicitado una prórroga para formalizar su propuesta. A través de la Circular Nº 3, el Comité de Gestión del Proceso Licitatorio había postergado el acto administrativo, originalmente previsto para mediados de mayo, atendiendo al pedido del potencial comprador. La empresa solicitante había argumentado que necesitaba más tiempo para completar la documentación bajo los más altos estándares de rigor profesional, lo que llevó a las autoridades del EPRE a conceder un diferimiento de cinco días hábiles para garantizar la transparencia y la libre concurrencia.

Sin embargo, al llegar la fecha reprogramada para la apertura del Sobre N° 1 en la sede del ente regulador este jueves, el supuesto interesado no se hizo presente, dejando el camino libre para la actual prestadora. Este escenario de licitación desierta no es inédito en la provincia, ya que existe un antecedente similar ocurrido en el año 2011, cuando al finalizar el primer periodo de gestión tampoco se registraron ofertas externas, permitiendo la continuidad del operador original.

Este concurso internacional no responde a una situación de crisis, sino que es un paso obligatorio estipulado en el contrato de concesión firmado en 1996. Aquella normativa estableció que la gestión, con una duración total de 50 años, debe evaluarse en periodos específicos mediante llamados públicos para ofrecer el paquete mayoritario de acciones. En esta instancia, Naturgy ya contaba con la ventaja legal de poder igualar cualquier oferta de terceros, pero la ausencia total de competencia simplificó el proceso, asegurando que el suministro de energía continúe sin variaciones ni cambios de mando hasta el año 2036. Desde la compañía también se había conocido el deseo de continuar.