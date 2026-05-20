San Juan busca capitalizar el boom minero también en el negocio inmobiliario

La minería y su impacto en el sector inmobiliario será uno de los focos del Congreso Nacional FIRA Joven 2026.

San Juan será sede de uno de los encuentros inmobiliarios jóvenes más importantes del país. Los próximos 28 y 29 de mayo se desarrollará el Congreso Nacional FIRA Joven San Juan 2026, bajo el lema “La Nueva Generación Inmobiliaria”, con la participación de dirigentes, desarrolladores, empresarios y referentes vinculados al sector económico y productivo.

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Nuevo congreso Los ojos del sector inmobiliario nacional se posan en San Juan: llega el FIRA Joven

La novedad que se conoció este miércoles es que uno de los principales ejes será el vínculo entre el crecimiento minero y el desarrollo inmobiliario en San Juan. En ese marco, se realizará el denominado “Living de Minería”, un espacio pensado para debatir el impacto de la actividad sobre la demanda habitacional, el crecimiento urbano y las oportunidades económicas que genera el sector.

El evento federal reunirá a representantes de distintas provincias argentinas, además de autoridades provinciales y municipales, cámaras empresariales, colegios profesionales e instituciones vinculadas al desarrollo urbano, la construcción y la inversión. Pero al incorporar al sector minero participarán además referentes y directivos de proyectos y entidades clave para la provincia, entre ellos Mina Los Azules, Mina Altar, CASEMI y la Cámara Minera de San Juan.

El impacto de la minería en el desarrollo urbano

La organización explicó que el Congreso buscará posicionar a San Juan como punto de referencia nacional para el debate sobre el futuro del mercado inmobiliario y el desarrollo económico regional.

Además de los paneles vinculados a minería, habrá disertaciones sobre liderazgo, inteligencia artificial aplicada a la tasación inmobiliaria, actualidad económica y nuevos modelos de negocios.

También participarán desarrolladores inmobiliarios, constructoras e inversores tanto de San Juan como de otras provincias, fortaleciendo el perfil estratégico y federal del encuentro.

Un evento con respaldo institucional

Según informaron desde la organización, el evento podría ser declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y también de Interés Provincial, debido a su relevancia institucional, profesional y económica.

El Congreso es organizado por FIRA Joven junto al Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, con acompañamiento de entidades nacionales e internacionales del sector. Los organizadores agregaron que el encuentro apunta a generar espacios de integración entre jóvenes dirigentes de todo el país y consolidar vínculos entre el sector inmobiliario, empresarial y productivo argentino.