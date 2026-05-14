Los ojos del sector inmobiliario nacional se posan en San Juan: llega el FIRA Joven

La provincia de San Juan ha sido designada como sede del Congreso Nacional FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria”, un evento organizado de manera conjunta por el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. En vísperas de este encuentro, que se desarrollará los días 28 y 29 de mayo en el Auditorio Eloy Camus, el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, mantuvo una reunión de coordinación con integrantes de las entidades organizadoras para ultimar detalles sobre la logística y los alcances de la iniciativa.

El congreso tiene como propósito fundamental establecer un espacio de capacitación, networking y vinculación estratégica entre profesionales y empresas del sector, al tiempo que busca promover las oportunidades de inversión y desarrollo que ofrece San Juan. Se proyecta que la actividad congregue a referentes del sector, desarrolladores, empresarios y actores vinculados a la construcción y comercialización inmobiliaria de todo el país. La llegada de más de un centenar de directivos y profesionales de diversas provincias prevé un impacto económico en los rubros de hotelería, gastronomía, transporte y comercio de la capital sanjuanina.

La relevancia institucional del evento se ve reflejada en la participación de autoridades de más de 22 instituciones inmobiliarias que integran la federación nacional, destacándose la presencia de su presidenta, la Dra. Josefina Pantano, junto a miembros del directorio nacional. Asimismo, la agenda académica contará con la intervención del economista Damián Di Pace, quien disertará sobre el estado del sector inmobiliario en el contexto económico actual de 2026. El encuentro cuenta además con el respaldo de entidades de peso en el ámbito productivo y regional, tales como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Confederación Latinoamericana Inmobiliaria, consolidando así el perfil federal e institucional de la convocatoria.

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