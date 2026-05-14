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Relevamiento

Cuánto subieron los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de YPF en San Juan

La petrolera aplicó un ajuste del 1% en los surtidores y extendió por 45 días el esquema de “buffer de precios”. En San Juan, las pizarras ya reflejan los nuevos valores en naftas y gasoil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ypf estaciones de servicio san juan.jpg

Los combustibles volvieron a aumentar en San Juan y las estaciones de servicio de YPF ya exhiben desde este jueves los nuevos precios en sus tableros. La actualización se da luego de que la petrolera estatal confirmara una suba promedio del 1% en todo el país.

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Con el nuevo ajuste, los valores en estaciones YPF de la provincia quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta Súper: $2.138
  • Infinia: $2.328
  • Infinia Diesel: $2.418
  • Diesel 500: $2.241
  • El incremento había sido anticipado este miércoles por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la decisión responde a “un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

Además, la empresa informó que mantendrá durante 45 días más el sistema de “buffer de precios”, una herramienta con la que busca amortiguar posibles variaciones bruscas y evitar fuertes impactos en el surtidor.

La nueva actualización también permite comparar cómo evolucionaron los precios durante la última semana en San Juan. El martes pasado, la nafta Súper de YPF costaba $2.104 y ahora pasó a $2.138, lo que representa una suba cercana al 1,6%. La Infinia, en tanto, subió de $2.280 a $2.328.

En el caso del gasoil, el Diesel 500 pasó de $2.204 a $2.241, mientras que la Infinia Diesel trepó de $2.369 a $2.418.

Las variaciones llegan después de varios meses de aumentos consecutivos en los surtidores. Aunque en las últimas semanas las subas habían sido más moderadas, el impacto acumulado continúa sintiéndose entre los automovilistas sanjuaninos.

A nivel nacional, el consumo de combustibles mostró señales de retracción en distintos puntos del país. Sin embargo, San Juan venía destacándose como una de las pocas provincias con crecimiento en ventas durante marzo, según los últimos informes del sector.

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