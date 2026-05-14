Cuánto subieron los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de YPF en San Juan

Los combustibles volvieron a aumentar en San Juan y las estaciones de servicio de YPF ya exhiben desde este jueves los nuevos precios en sus tableros. La actualización se da luego de que la petrolera estatal confirmara una suba promedio del 1% en todo el país.

Estaciones de servicio Nuevamente, hubo cambios en los precios de los combustibles en San Juan: los números en los tableros

Energía YPF confirmó otro aumento en los combustibles y alargó el congelamiento por 45 días más

Con el nuevo ajuste, los valores en estaciones YPF de la provincia quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2.138

Infinia: $2.328

Infinia Diesel: $2.418

Diesel 500: $2.241

El incremento había sido anticipado este miércoles por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la decisión responde a “un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

Además, la empresa informó que mantendrá durante 45 días más el sistema de “buffer de precios”, una herramienta con la que busca amortiguar posibles variaciones bruscas y evitar fuertes impactos en el surtidor.

La nueva actualización también permite comparar cómo evolucionaron los precios durante la última semana en San Juan. El martes pasado, la nafta Súper de YPF costaba $2.104 y ahora pasó a $2.138, lo que representa una suba cercana al 1,6%. La Infinia, en tanto, subió de $2.280 a $2.328.

En el caso del gasoil, el Diesel 500 pasó de $2.204 a $2.241, mientras que la Infinia Diesel trepó de $2.369 a $2.418.

Las variaciones llegan después de varios meses de aumentos consecutivos en los surtidores. Aunque en las últimas semanas las subas habían sido más moderadas, el impacto acumulado continúa sintiéndose entre los automovilistas sanjuaninos.

A nivel nacional, el consumo de combustibles mostró señales de retracción en distintos puntos del país. Sin embargo, San Juan venía destacándose como una de las pocas provincias con crecimiento en ventas durante marzo, según los últimos informes del sector.