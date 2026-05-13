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Ahorristas

Las tasas siguen danzando: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan en Argentina

Las apps financieras y los bancos volvieron a actualizar las tasas para cuentas remuneradas, FCI y plazos fijos.

Por Agencia NA
Las billeteras virtuales y los bancos siguen modificando sus tasas para el dinero de los ahorristas.

Las billeteras virtuales y los bancos siguen modificando sus tasas para el dinero de los ahorristas.

Las tasas para ahorrar pesos volvieron a moverse en Argentina y la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos sigue muy activa. En un escenario donde muchos usuarios buscan mantener liquidez sin resignar rendimiento, las cuentas remuneradas y los fondos money market se consolidan como algunas de las herramientas más utilizadas para administrar dinero de corto plazo.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las billeteras digitales continúan ganando terreno porque permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible mientras el dinero sigue accesible para transferencias, pagos o consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional, estos instrumentos permiten retirar los fondos en cualquier momento o en plazos muy cortos, dependiendo de cada plataforma.

Según los últimos datos relevados del mercado financiero argentino, tanto bancos como aplicaciones financieras actualizaron sus tasas de interés para distintos productos: cuentas remuneradas, FCI money market y plazos fijos online a 30 días. La diferencia entre entidades vuelve a mostrar un mercado muy competitivo para quienes buscan rendimiento sin inmovilizar completamente el dinero.

Las billeteras virtuales que más pagan hoy

El ranking actualizado de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión utilizados por billeteras virtuales muestra el siguiente panorama en Argentina:

  • Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA
  • Prex Argentina (FCI MM): 19,38 % TNA
  • Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA
  • Cocos (FCI RM): 18,61 % TNA
  • Personal Pay (FCI MM): 18,47 % TNA
  • Mercado Pago (FCI MM): 18,36 % TNA
  • Astropay (FCI MM): 17,96 % TNA
  • Claro Pay (FCI MM): 17,89 % TNA
  • IEB+ (FCI MM): 17,85 % TNA
  • LB Finanzas (FCI MM): 17,23 % TNA
  • Lemon Cash (FCI MM): 16,53 % TNA
  • N1U (FCI MM): 16,43 % TNA

Estas cuentas remuneradas se volvieron muy populares porque el dinero depositado genera intereses diarios sin necesidad de constituir una inversión específica. En la práctica, el usuario puede mantener saldo disponible para pagar, transferir o consumir mientras obtiene un rendimiento automático.

Sin embargo, cada plataforma tiene condiciones distintas. Algunas establecen topes máximos de saldo que reciben la tasa promocionada, mientras que otras modifican el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta utilizada.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas acreditan intereses de manera diaria sobre el dinero depositado. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, permiten generar rendimiento automático sin necesidad de “bloquear” el capital.

Por otro lado, muchas billeteras utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market o de renta mixta para remunerar los saldos de los usuarios. En estos casos la tasa no es fija, porque depende del desempeño del fondo, aunque se trata de instrumentos de muy bajo riesgo y alta liquidez.

La principal ventaja frente al plazo fijo tradicional es que los FCI permiten retirar el dinero de manera inmediata o dentro de las 24 a 48 horas, dependiendo de la composición del fondo y del horario de rescate.

Los bancos que más pagan por plazo fijo

Dentro de los bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, las tasas actuales para plazos fijos online a 30 días quedaron de la siguiente manera:

  • Banco Provincia: 19,50 % TNA
  • Banco Macro: 19 %
  • ICBC: 18,80 %
  • BBVA: 18,75 %
  • Banco Nación: 18,50 %
  • Banco Galicia: 18,25 %
  • Banco Ciudad: 17,50 %
  • Banco Credicoop: 17,50 %
  • Banco Patagonia: 16 %
  • Santander: 15 %

Sin embargo, algunos bancos medianos y compañías financieras continúan ofreciendo tasas más elevadas para captar depósitos:__IP__

  • Banco Voii: 25 %
  • Crédito Regional CF: 25 %
  • REBA CF: 25 %
  • Banco Masventas: 24 %
  • Banco Meridian: 24 %
  • Bibank: 24 %
  • Banco CMF: 23,25 %
  • Banco Bica: 23 %
  • Banco del Sol: 22 %

Actualmente, el plazo mínimo para retirar dinero de un plazo fijo tradicional sigue siendo de 30 días. Por eso, muchos usuarios combinan herramientas: mantienen parte de los pesos en billeteras virtuales o FCI de liquidez inmediata y destinan otra porción a plazos fijos para intentar mejorar el rendimiento total.

De esa manera buscan equilibrar tres variables clave para administrar pesos en Argentina: tasa de interés, disponibilidad inmediata y riesgo financiero de corto plazo.

FUENTE: Agencia NA

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