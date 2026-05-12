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Encuentro

Fernández y su par de Mendoza se reunieron con el presidente del INV: analizaron datos de cosecha, producción de mosto y exportaciones

Las autoridades evaluaron la baja en la cosecha general de 2026 y el fuerte incremento en los envíos al exterior, destacando una mayor producción de mosto para equilibrar los stocks del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reunión

En un encuentro de trabajo desarrollado en la ciudad de Mendoza, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, y su par mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, se reunieron con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Carlos Tizio, para abordar el desarrollo de la presente temporada y la evolución de los mercados internacionales. Durante la jornada, los funcionarios pusieron en valor el trabajo articulado entre ambas provincias para consolidar una agenda común que fortalezca la competitividad del sector y permita mejorar la presencia en el exterior, coincidiendo en que la coordinación regional es fundamental para enfrentar los desafíos actuales de la actividad vitivinícola.

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Respecto a la cosecha 2026, los datos provisorios confirman el pronóstico del INV con una merma total a nivel país del 8% en comparación con el ciclo 2025, evidenciando leves incrementos en San Juan frente a una caída marcada en la vecina provincia de Mendoza.

En este marco, se analizó que ambas jurisdicciones incrementaron la proporción de uva destinada a la elaboración de mosto, una decisión calificada como estratégica para equilibrar el mercado y mejorar las condiciones comerciales de los productores. Se espera que la carga total de información sobre la elaboración de vinos y mostos se complete hacia finales de mayo, lo que permitirá tener un panorama definitivo sobre los volúmenes de la presente campaña.

Por otro lado, la reunión sirvió para destacar la marcada recuperación de las exportaciones, las cuales quitan presión a los excesos de stock en las bodegas. Los datos de marzo y abril de 2026 reflejan un crecimiento del 18% en los envíos al exterior, consolidando una tendencia sostenida que en el acumulado del primer cuatrimestre presenta un alza del 17% en volumen y un 5,8% en el valor FOB.

En detalle, el informe de abril reveló un salto interanual del 21,9% impulsado principalmente por el vino blanco y los envíos a granel, mientras que el mosto concentrado mostró una mejora significativa con una suba del 33,9%, reforzando las expectativas positivas para los próximos meses del año.

Avances en la cosecha 2026

En relación con la cosecha 2026, se analizaron datos provisorios vinculados a la cosecha de uvas y a la elaboración vinos y mosto. Si bien aún resta completar la carga total de información, prevista hacia fines de mayo, los primeros indicadores permiten observar una tendencia clara.

En primer lugar se confirma el pronóstico del INV con una cosecha total país inferior al 2025 del orden del 8%, con leves incrementos en San Juan y marcada caída en Mendoza.

Además, los funcionarios analizaron que ambas provincias han incrementado la proporción de mosto elaborado respecto del año anterior, una decisión estratégica orientada a equilibrar el mercado y mejorar las condiciones comerciales del sector.

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