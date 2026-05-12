El Riesgo País volvió a superar los 500 puntos

En una jornada marcada por un clima adverso para los mercados globales, los activos financieros argentinos interrumpieron la racha positiva que venían acumulando en las últimas cinco ruedas. Tras haber perforado la barrera de los 500 puntos el lunes —un hito que no se alcanzaba desde hace tres meses—, el Riesgo País mostró un leve rebote este martes para ubicarse en las 505 unidades. Pese a este movimiento diario, el indicador elaborado por el banco JP Morgan mantiene una tendencia favorable, acumulando una mejora de casi el 11% en lo que va de mayo.

El reciente optimismo de los inversores se apoya, en gran medida, en la decisión de la agencia Fitch de elevar la calificación crediticia de Argentina . Esta mejora en la nota soberana es vista por el mercado como un paso necesario para habilitar la entrada de nuevos compradores que, por normativas de inversión, no podían posicionarse en el país hasta la semana pasada. Se espera que otras agencias calificadoras sigan esta tendencia y eleven su nota al nivel de "B-", lo que consolidaría la baja del riesgo soberano y reduciría el costo de una eventual emisión de deuda.

Analistas del sector, como Javier Casabal de Adcap, sostienen que ha comenzado un "círculo virtuoso" que permitiría reabrir los mercados internacionales para el país. Bajo esta premisa, se proyecta que el riesgo país podría comprimir por debajo de los 400 puntos básicos hacia fin de año, lo que implicaría un potencial de suba significativo para los bonos soberanos "hard dollar". Como referencia, países vecinos como Bolivia y Ecuador ya han logrado emitir deuda recientemente con tasas de entre 8,5% y 9,45%, aprovechando condiciones internacionales favorables.

Vencimientos en el horizonte y dudas políticas

La reducción del riesgo país no es solo un objetivo simbólico, sino una necesidad financiera urgente. El Gobierno debe enfrentar vencimientos de deuda por aproximadamente US$ 25.000 millones el próximo año y requiere acceder a los mercados para refinanciarlos. Si bien desde el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, se afirma que el programa financiero de este año está cubierto, operadores del mercado advierten que la "ventana de oportunidad" para volver a los mercados podría ser estrecha debido al ruido político que generará el calendario electoral de 2027.

A pesar de la mejora en las métricas económicas, algunos consultores señalan que los niveles actuales de riesgo país todavía reflejan dudas persistentes vinculadas al riesgo político. En periodos históricos similares, como entre 2012 y 2019, Argentina supo mantener calificaciones crediticias más altas con diferenciales de tasa similares, lo que sugiere que el mercado aún aguarda señales de mayor estabilidad institucional para convalidar una baja mayor.