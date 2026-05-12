Las historias detrás de los miles de carteles de la Marcha Federal Universitaria en San Juan

El centro sanjuanino se llenó de carteles por la Marcha Federal Universitaria, en reclamo para que se aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso.

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La manifestación se replicó en distintas ciudades del país y San Juan no fue la excepción. Agrupaciones políticas, estudiantes, docentes, investigadores, egresados y personal de la Universidad Nacional de San Juan copó las calles sanjuaninas y salieron de la Plaza 25 con carteles que fueron protagonistas.

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Algunos usaron figuras populares como Diego Maradona y argumentaorn que lo hacían porque era "un referente por la lucha social".

Otros, pusieron en palabras cuánto es realmente en sueldo de un docente tras los aumentos por decreto del Gobierno de Javier Milei y hubo una mamá que se robó las miradas con un cartel donde figuraba la "estrella culona" del stream del Conicet. Entre lágrimas, la mujer explicó que ella no pudo recibirse y que, por eso, acompañaba a su hija que ya cursaba una segunda carrera universitaria: "La acompaño siempre a las marchas", dijo.

"Soy la suma de todos los docentes que pasaron por mi vida" y "Recibida en la Nacional" fueron otras de las leyendas que se pudieron ver. Mirá el video completo: