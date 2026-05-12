martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fotos

Las historias detrás de los miles de carteles de la Marcha Federal Universitaria en San Juan

Los carteles fueron protagonistas de la Marcha Federal Universitaria en San Juan. Te contamos algunas de las historia que ocurrieron detrás de quienes los hicieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-12 at 19.15.18 (12)

El centro sanjuanino se llenó de carteles por la Marcha Federal Universitaria, en reclamo para que se aplique la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso.

Lee además
una en un sillon, la obra de josefina de cara, la actriz y dramaturga que eligio a san juan para vivir
Teatro

"Una en un sillón", la obra de Josefina de Cara, la actriz y dramaturga que eligió a San Juan para vivir
la orquesta sinfonica de la unsj interpreto el himno nacional argentino en la marcha federal
Video

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ interpretó el Himno Nacional Argentino en la Marcha Federal

La manifestación se replicó en distintas ciudades del país y San Juan no fue la excepción. Agrupaciones políticas, estudiantes, docentes, investigadores, egresados y personal de la Universidad Nacional de San Juan copó las calles sanjuaninas y salieron de la Plaza 25 con carteles que fueron protagonistas.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 19.15.18 (11)

Algunos usaron figuras populares como Diego Maradona y argumentaorn que lo hacían porque era "un referente por la lucha social".

Otros, pusieron en palabras cuánto es realmente en sueldo de un docente tras los aumentos por decreto del Gobierno de Javier Milei y hubo una mamá que se robó las miradas con un cartel donde figuraba la "estrella culona" del stream del Conicet. Entre lágrimas, la mujer explicó que ella no pudo recibirse y que, por eso, acompañaba a su hija que ya cursaba una segunda carrera universitaria: "La acompaño siempre a las marchas", dijo.

"Soy la suma de todos los docentes que pasaron por mi vida" y "Recibida en la Nacional" fueron otras de las leyendas que se pudieron ver. Mirá el video completo:

Embed - La historia detrás de los miles de carteles de la Marcha Federal Universitaria en San Juan

Seguí leyendo

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Un chofer de la Red Tulum ayudó a una pasajera a bajar del colectivo y se hizo viral

Pilotos sanjuaninos dieron la mejor noticia en pleno vuelo: "Hay semitas para todos"

"Señor Presidente, cumpla la ley": miles de sanjuaninos marcharon por la universidad pública

"Filmá una película en 48 horas": el festival de cine que vuelve a San Juan con competencias, talleres y proyecciones

La Feria Internacional de Artesanías cerró con un balance ambiguo: entre el impacto del Zonda y las buenas ventas

Arranca el período de poda en San Juan: cómo sacar los permisos, cuánto cuesta el trámite y todos los detalles

"Te amaré siempre": la desgarradora despedida de la esposa del hombre que murió electrocutado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron un paro de colectivos en san juan: para cuando
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo
Revuelo en un edificio

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Imagen ilustrativa
El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad

Aunque en San Juan nunca se ha registrado un caso de hantavirus, el área de Zoonosis de la provincia sigue de cerca la situación y se mantiene en alerta.
Prevención

Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

Te Puede Interesar

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Por Walter Vilca
Miércoles fresco y con nubosidad en San Juan: la máxima llegará a los 22°C
SMN

Miércoles fresco y con nubosidad en San Juan: la máxima llegará a los 22°C

Por irregularidades en el pago a empleados judiciales, pidieron intervención de la Corte de Justicia
Reunión clave

Por irregularidades en el pago a empleados judiciales, pidieron intervención de la Corte de Justicia

Nancy, 44 años al servicio de la Justicia: Si no hubiera tenido a Dios, no hubiese soportado estar ahí
Historias

Nancy, 44 años al servicio de la Justicia: "Si no hubiera tenido a Dios, no hubiese soportado estar ahí"

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior
Recital

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior