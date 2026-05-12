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Teatro

"Una en un sillón", la obra de Josefina de Cara, la actriz y dramaturga que eligió a San Juan para vivir

Este sábado 16 de mayo en la Cooperativa Teatro de Arte, esta obra de voz, música y poesía pone en relieve los estragos que produce el amor romántico a través de un fantasma de mujer sumergido en un rincón perdido en el tiempo.

Por Myriam Pérez
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Josefina De Cara, cordobesa de nacimiento, llegó a San Juan en 2022 y decidió quedarse para seguir -desde aquí- transitando por los escenarios que la convocan en distintos puntos del planeta. Actualmente es una activa integrante del movimiento teatral local y este próximo sábado 16 de mayo a las 21 presenta su unipersonal “Una en un sillón”, en la Cooperativa Teatro de Arte en calle O’Higgins 501 Este.

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La obra pone de relieve los estragos que produce el amor romántico y el mandato de la pareja heterosexual en las mujeres, en donde carecer de un hombre es considerado un fracaso vital. La pregunta sobre qué es ser mujer, la oscuridad, la incomprensión y la negación hacia aquello que no responde a lo que debería ser. La soledad, la muerte y el abandono son los temas recurrentes, en donde lo cómico y lo trágico se entrelazan de manera tal que brindan un gran dinamismo a la puesta.

Este musical patético, presenta a la actriz a solas en una escena que se pronuncia no sólo desde la palabra hablada sino también desde la voz cantada, grabada y amplificada. El espectáculo nace del deseo de fusionar el teatro, con la música y la poesía.

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En ese espacio muestra a un fantasma de mujer que espera, que se deshace como un recuerdo en un rincón detenido en el tiempo y un teléfono que arde en silencio. Para ver y disfrutar en cada palabra, en cada poesía y en cada canción.

"Una en un sillón" nació en Buenos Aires –donde fue pre estrenada- en el marco de un proceso de investigación escénica coordinado por el director Daniel Misses, actual rector de la EMAD, Luego giró por distintas ciudades desde su estreno en La Rioja, Catamarca, San Luis, Córdoba, Río Negro y, por supuesto, San Juan. Precisamente aquí se sumaron al proyecto Natacha Sáez y Lorena “Negra” López, del reconocido elenco sanjuanino Lanotannegra Teatro, y Lulo Milán, quien asumió la asistencia y operación técnica.

El último desafío fue una gira internacional por Europa, gracias al apoyo de INT, en co-producción con la obra Bye pedir perdón de Lulo Milán y Marcelo Olivero.

Sobre la actriz

Josefina es una artista reconocida entre sus pares que tras su paso por la Teatrina realizada en 2022 decidió quedarse en San Juan. Ella es actriz, directora, dramaturga, formadora y gestora teatral que desarrolla espectáculos, festivales, ciclos, espacios de formación, experimentación y producción teatral desde hace más de 10 años. Es licenciada en Actuación egresada de la Universidad Nacional de las Artes donde también realizó la tecnicatura en Dirección Coral, además del diplomado en Dramaturgia en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo de la UBA. Actualmente está a cargo del curso a distancia Diseño sonoro en el Centro Latinoamericano de creación e investigación teatral (CELCIT). Sin duda cuenta con una formación que le permite interpretar este unipersonal en todas sus formas.

En escena

El espectador se encontrará en escena con un living íntegramente rosado –cortinas, alfombras, lámparas, sombras-, y lo que queda de una mujer rosa, devenida en sillón, también rosa. Fígaro, su gato reposado sobre su cabeza, acompaña a Susana en su sinfín de lamentos por ese amor que nunca llega.

A partir de la obra poética de Susana Thénon, surge la idea de tomar algunos de sus poemas y traducirlos en los monólogos para esta puesta en escena. “Susana Thénon es una poeta huérfana y sigilosa. Sus poemas son dardos, espejismos nocturnos, pequeños artefactos dispuestos, una y otra vez, a combatirse a sí mismos. Con ellos, hay que ir hasta el final. Empeñarse en ese borde filoso del lenguaje, saturado de ritmos irresueltos, y quedarse allí a ver qué cosas despiertan en la página. La soledad, la muerte y el abandono son los temas recurrentes”, explica Josefina.

La problemática de género, en consonancia con los tiempos que corren, es de crucial relevancia. La pregunta sobre qué es ser mujer y su oscuridad, la incomprensión y la negación hacia aquello que no responde a lo que debería ser.

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El equipo

Josefina de Cara está a cargo de la actuación, dramaturgia y dirección; en tanto la mirada externa es de Paula Baigorrí, Lucas Scott, Lulo Milán y Pedro Alonso. Trabaja también en la dramaturgia Daniel Misses; Tachi Sáez en el diseño de luces; Silvia Zavaglia en diseño de vestuario; Negra López en escenografía; Pedro Alonso y Josefina de Cara en diseño de sonido, y Lulo Milan en operación técnica de luces y sonido.

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