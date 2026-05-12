Emi Voiro y un emotivo mensaje desde el hospital: "Son quienes están día a día con el paciente"

El camino de la recuperación suele ser solitario para muchos, pero para Emi Voiro, el proceso ha estado marcado por la gratitud hacia aquellos que portan ambo y trabajan en silencio. Actualmente internado tras someterse a una nueva intervención quirúrgica, el artista se tomó un momento de su descanso para visibilizar una tarea fundamental en el sistema de salud.

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A través de una historia de WhatsApp, Voiro compartió una sentida reflexión este 12 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Con la vulnerabilidad de quien conoce de cerca los pasillos de un hospital, el actor no escatimó en elogios para el personal que lo asiste.

Un agradecimiento en primera persona

EMI VOIRO

En su mensaje, Emi hizo un recuento del tiempo que lleva bajo cuidado médico, destacando que el apoyo de los enfermeros y enfermeras ha sido constante, no solo en la actualidad, sino en etapas anteriores de su salud:

"Tanto estos dos meses, como aquellos 101 días en 2023, ellxs me han bañado, higienizado, cuidado, bancado con una entrega increíble", expresó conmovido.

Para el músico, la labor de este sector va mucho más allá de lo técnico o lo clínico; se trata de la contención humana en los momentos de mayor fragilidad. "Son quienes están día a día con el paciente", remarcó, diferenciando ese contacto estrecho y cotidiano que define la esencia de la enfermería.

A pesar de estar limitado por su situación actual, Voiro sintió la necesidad de que su mensaje trascendiera las paredes de su habitación. Aunque reconoció que "solo unos pocos" verían su publicación en ese momento, su intención fue clara: reivindicar una profesión que muchas veces queda en las sombras.

El posteo cerró con un sentido "¡FELIZ DÍA!", un gesto que no solo celebra una fecha en el calendario, sino que pone en valor la humanidad y el profesionalismo de quienes sostienen el ánimo de quienes buscan sanar.