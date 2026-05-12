Bajo cero: nieve y frío pintaron de blanco a Jáchal

La semana comenzó con un marcado descenso de temperatura en el departamento Jáchal, donde este lunes se registraron -3 grados, según informó Radio Nacional Jáchal. El intenso frío se hizo sentir desde las primeras horas del día, anticipando jornadas invernales.

Además del frío extremo, durante el fin de semana se vivió un fenómeno poco habitual en algunas zonas del departamento. De acuerdo con imágenes enviadas por Agustín, residente del Puesto El Indio, y Matías, desde el Puesto El Colorado, en la madrugada del sábado se registraron nevadas, dejando un paisaje blanco que sorprendió a los habitantes rurales.

image nieve El inicio de la semana, con temperaturas bajo cero y presencia de nieve en algunos puntos, marca un anticipo de un invierno que ya empieza a hacerse sentir con fuerza en todo el norte sanjuanino.

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