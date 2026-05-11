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El peculiar crítico de moda que, con su campera de Unión de Villa Krause, habla de los looks y es viral

Con frases desopilantes, referencias barriales y una campera del club rawsino como sello personal, el joven se volvió viral en TikTok por sus particulares críticas a los looks de distintas chicas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
critico de moda

Con una campera de Club Atlético Unión, un lenguaje bien barrial y frases que mezclan humor, ironía y observaciones descontracturadas, un joven sanjuanino comenzó a hacerse viral en TikTok por sus particulares críticas de moda. Bajo el usuario “leoneldiaz8262”, el chico subió en los últimos días varios videos que ya acumulan miles de “me gusta” y reproducciones.

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Lejos de los análisis sofisticados o de los influencers tradicionales del mundo fashion, el joven encontró una fórmula simple: comentar los looks de distintas chicas con un tono espontáneo, cargado de modismos callejeros y referencias populares. Sus videos rápidamente comenzaron a circular entre usuarios sanjuaninos y de otras provincias, sorprendidos por el estilo frontal y humorístico con el que describe cada outfit.

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“¿Qué onda la banda, guacho? Bueno, vamos a opinar de este grupo de chetas, de milipilis y todas estas guachas tienen cuna de oro”, arranca en uno de los videos más comentados. Allí, mientras observa imágenes de varias chicas, analiza detalles de la ropa, los accesorios y hasta el lugar donde fueron tomadas las fotos. “Tienen la mayoría las ojotas de Jesucristo”, lanza entre risas, en referencia al calzado de algunas jóvenes.

En otro de los clips, el influencer improvisado vuelve a mezclar humor y observaciones particulares. “Vemos otra que tiene un vestido de monja con el cinto del Vegeta, guacho, la mejor combinación”, comenta, mientras sigue repasando los outfits uno por uno. Las expresiones exageradas, las comparaciones inesperadas y el tono relajado terminaron convirtiéndose en su sello.

Pero además de las ocurrencias, muchos usuarios destacaron el carisma natural del joven y la estética que construyó en cada aparición. La campera de Unión de Villa Krause, que usa en la mayoría de los videos, también llamó la atención y terminó transformándose en parte de la identidad del personaje viral.

“Ustedes van para el gueto VIP allá al estelar, donde estamos los verdaderos kamikaze”, dice en otro tramo de sus publicaciones, manteniendo ese personaje entre crítico de moda barrial y relator improvisado de tendencias juveniles.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios se ríen con las frases y piden más videos, otros aseguran que el joven “dice lo que todos piensan” o celebran la frescura de un contenido distinto dentro de TikTok.

En apenas unos días, leoneldiaz8262 pasó de publicar videos casuales a convertirse en uno de los personajes virales que más circulan en redes sociales entre los sanjuaninos.

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