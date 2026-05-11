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Clubes en lucha

Del miedo a perder el hockey a un club lleno de chicos: la reconstrucción a pulmón de Barrio Rivadavia

El año pasado, varias categorías del hockey sobre patines estaban desarmadas y muchos chicos dejaban el club. Con trabajo de padres, socios y dirigentes, la institución logró reconstruir la disciplina madre, recuperar equipos y volver a llenar la cancha con más de 110 deportistas.

Por Carla Acosta
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Hubo un momento en el que en el Club Deportivo y Cultural Barrio Rivadavia pensaron que el hockey sobre patines, la disciplina que históricamente le dio identidad al club, podía desaparecer. En plena intervención dirigencial, las categorías se desarmaban, las jugadoras se iban y el movimiento en la cancha era cada vez menor. Pero en medio de ese escenario de incertidumbre total apareció algo que terminó siendo clave: el sentido de pertenencia.

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Con el trabajo de padres, colaboradores y dirigentes, el club comenzó una reconstrucción casi desde cero y hoy vuelve a mostrarse lleno de chicos, entrenamientos y proyectos. “El club ha estado muy frenado. El año pasado tuvimos algunos inconvenientes como para poder crecer como deporte”, contó Yanina Castro, actual interventora de la institución. Según explicó, muchas categorías habían quedado incompletas y varias jugadoras tomaron la decisión de irse porque sentían que el hockey estaba abandonado.

“Las chicas se sentían como abandonadas y cansadas. Hablamos con ellas, les explicamos que nosotros veníamos a cambiar la parte deportiva, principalmente el hockey, que es la disciplina madre del club, pero muchas ya habían tomado la decisión de irse”, recordó.

A partir de ahí comenzó el trabajo de reconstrucción. Castro, junto a un grupo de colaboradores, se propusieron recuperar las categorías perdidas y volver a darle vida al hockey del club. “Nosotros hemos armado nuevamente las categorías, que estaban desarmadas”, explicó. En femenino lograron recuperar divisiones como junior y cadete, mientras que en masculino sumaron premini y mini, categorías que el año pasado no existían. Antes, apenas contaban con una promoción.

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Hoy el club tiene alrededor de 112 deportistas entre hockey femenino y masculino, una cifra que toma todavía más valor si se tiene en cuenta el difícil panorama que atravesaban meses atrás. Uno de los pilares del crecimiento fue la escuelita, donde actualmente entrenan más de 50 chicos y chicas. Sin embargo, el objetivo es seguir creciendo. “Queremos llegar a 70 u 80 niños en escuelita”, señaló Castro.

Para eso, el club también implementó medidas para facilitar el acceso al deporte. Tienen palos y patines usados para prestar, ofrecen tres clases gratuitas para quienes quieran comenzar y solamente cobran mil pesos por partido para el mantenimiento del material prestado. “Queremos que ningún chico se quede sin jugar por no tener elementos”, cuentan desde el club, donde la mayoría de las cosas se sostienen “a pulmón”.

La transformación también se refleja en el movimiento diario de la institución. La cancha está ocupada de lunes a viernes desde las tres de la tarde hasta la medianoche, con entrenamientos de distintas categorías, mamis hockey y divisiones competitivas.

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Parte de este nuevo impulso también coincidió con cambios institucionales. El año pasado el club estuvo intervenido por una comisión y ahora la intervención quedó a cargo de Castro. “Tengo colaboradores y muchos papás detrás apoyándonos y ayudándonos para que el club crezca”, destacó.

Aunque todavía quedan desafíos, especialmente en masculino, donde buscan sumar más categorías para adolescentes, en Barrio Rivadavia sienten que ya dieron el paso más importante: evitar que el hockey desapareciera. Hoy, donde antes había incertidumbre, vuelven a escucharse ruedas sobre la cancha, gritos de entrenamiento y chicos soñando con jugar. Y eso, para el club, ya significa muchísimo.

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