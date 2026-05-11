Atención, esta es la prelista de Brasil para el Mundial 2026: aparece Neymar y hay varias sorpresas

Aunque su ausencia en Brasil se hizo sentir durante mucho tiempo, Neymar volvió a meterse en la órbita de la selección. Y fue el propio Carlo Ancelotti quien dejó en claro cuál es la condición para verlo en el Mundial 2026: recuperar su nivel de elite. Por ahora, el crack brasileño parece ir por ese camino y ya apareció en la prelista de 55 jugadores presentada por el entrenador.

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Con varias bajas importantes por lesión, el técnico italiano entregó la nómina preliminar que exige la FIFA antes de anunciar la lista definitiva. Allí apareció Neymar, mencionado por primera vez desde que Ancelotti asumió el mando de la Canarinha.

Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol no publicó oficialmente la prelista —ya que solo está obligada a difundir la convocatoria final—, distintos medios brasileños accedieron a los nombres y confirmaron varias ausencias pesadas.

Entre ellas aparece Estevao, una de las grandes joyas del fútbol brasileño. El extremo de 18 años sufrió una lesión de grado cuatro en el isquiotibial durante el partido entre Chelsea y Manchester United y, según informó The Athletic, también tiene comprometido el tendón de la corva. Por la gravedad de la lesión, quedó prácticamente descartado para la Copa del Mundo y no fue incluido en la nómina preliminar.

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Las otras bajas importantes son Éder Militão y Rodrygo, ambos afuera por problemas físicos.

En el caso de Neymar, su último partido con Brasil fue el 17 de octubre de 2023 ante Selección de Uruguay, encuentro en el que sufrió la rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi un año. Desde entonces, cuatro entrenadores pasaron por el banco de la Verdeamarela, pero ninguno volvió a convocarlo oficialmente.

Ahora, con Ancelotti al frente y el Mundial cada vez más cerca, el 10 vuelve a aparecer en escena y sueña con tener una última gran función con la camiseta de Brasil.