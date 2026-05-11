Bombazo en Chimbas: FIFA reconoció el reclamo de Peñarol por Alan Cantero

Peñarol consiguió un avance clave en el reclamo que inició ante la FIFA por los derechos de formación de Alan Cantero , el delantero sanjuanino surgido del club de Chimbas y actualmente jugador de Alianza Lima de Perú . La novedad fue confirmada por el abogado de la institución, Ezequiel Zamora, quien aseguró que la entidad ya fue reconocida oficialmente dentro del expediente internacional.

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Disputa en puerta Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación

“Ya estamos reconocidos por FIFA. Esto es lo más importante”, afirmó Zamora, al referirse al estado actual del trámite iniciado por el club sanjuanino.

El reclamo apunta a que Peñarol reciba el porcentaje económico que le corresponde como entidad formadora del futbolista, luego de que Alianza Lima adquiriera el 80% de su ficha tras su destacado presente deportivo. Según explicó el abogado, uno de los puntos más importantes del expediente es que el club peruano no cuestionó la documentación presentada por Peñarol sobre los años de formación de Cantero.

“Alianza Lima no objetó los años de formación de Cantero y por ende ahora debe abonar”, sostuvo Zamora. Además, detalló que toda la documentación fue presentada mediante el sistema TMS (Transfer Matching System), la plataforma oficial que utiliza FIFA para este tipo de operaciones internacionales.

Ahora, el expediente quedó a la espera de la intervención de la Clearing House, el mecanismo creado por FIFA para centralizar y ejecutar los pagos relacionados con transferencias y mecanismos de solidaridad. “El avance es lento”, reconoció el abogado, aunque remarcó que la aceptación de la presentación y la falta de oposición fortalecen la posición de Peñarol en el reclamo.