La mujer que mató al volante a un motociclista e hirió a su acompañante en Santa Lucía, condenada en un juicio abreviado

La condenada en juicio abreviado Graciela Aballay y a la derecha, el fallecido Naiquén Aín Trindade

La justicia sanjuanina condenó a Graciela Aballay por el choque que terminó con la vida de un joven y dejó a su pareja con heridas de gravedad en Santa Lucía. A través de un juicio abreviado, la imputada recibió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial para conducir cualquier vehículo con motor por el término de 6 años .

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El t rágico episodio tuvo lugar el pasado 6 de julio de 2025 , aproximadamente a las 15:50 horas. Aballay circulaba al mando de un automóvil Toyota Corolla por calle Gorriti en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con la Ruta 20 , la conductora cometió una imprudencia fatal: hizo caso omiso a la señalización reglamentaria de "PARE" (tanto horizontal como vertical) y avanzó sin ceder el paso.

En ese momento, por la ruta y con prioridad de paso, circulaba de oeste a este una motocicleta Bajaj Rouser 200cc, conducida por Naiquén Aín Trindade, quien viajaba acompañado por su pareja, Sol Victoria Cerrutti.

El impacto fue inevitable. El lateral izquierdo delantero del Corolla chocó contra la parte frontal de la moto, provocando que ambos ocupantes salieran despedidos hacia el asfalto. Como consecuencia del fuerte golpe, la motocicleta comenzó a incendiarse en el lugar.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson. Lamentablemente, Naiquén Trindade no logró recuperarse de las severas heridas y falleció ocho días después del siniestro debido a un fallo multiorgánico derivado de un politraumatismo grave.

Por su parte, Sol Cerrutti sobrevivió al impacto, pero sufrió lesiones de consideración. Según el informe de la médica legista, la joven presentó cuadros que le demandaron al menos 60 días de incapacidad.

Ante las pruebas presentadas por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales N°5 y el reconocimiento de la culpabilidad en el acuerdo de juicio abreviado, Graciela Aballay fue declarada responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor (en perjuicio de Trindade) y lesiones culposas ocasionadas por la conducción imprudente (en perjuicio de Cerrutti).