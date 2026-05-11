Los edificios abandonados que causaban problemas en Rivadavia se transformarán en un espacio recreativo

Comenzaron las obras para transformar en un espacio recreativo el histórico centro comercial abandonado que preocupó al barrio Aramburu y la Villa Lourdes, en Rivadavia.

Con el objetivo de transformar un foco de conflicto en un punto de encuentro para la comunidad, la Municipalidad de Rivadavia inició las obras de construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) y plaza integradora, en el sector de los antiguos locales comerciales que dividen el Barrio Aramburu y la Villa Lourdes. Se trata de edificios que permanecían abandonados y generaban problemas a los vecinos.

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Videonota Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Según comentaron desde el municipio, la intervención responde a un pedido histórico de los vecinos de la zona. El predio, que se encontraba en estado de abandono, solía ser utilizado como depósito de residuos y generaba preocupación en materia de seguridad para las familias del sector.

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Ante esta situación, el municipio diseñó un plan de abordaje en dos etapas:

Saneamiento: Se concretó la limpieza total y recuperación de los terrenos.

Se concretó la limpieza total y recuperación de los terrenos. Infraestructura: La etapa actual, que contempla la edificación del SUM y la parquización del entorno.

Los detalles de la obra

El proyecto tiene un plazo de ejecución estimado de entre tres y cuatro meses. La infraestructura está pensada para ser un nexo integrador entre ambos barrios, ofreciendo servicios y actividades tanto para los habitantes del Aramburu como de Villa Lourdes.

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El nuevo complejo contará con:

Salón de Usos Múltiples (SUM): Un espacio moderno y cubierto para reuniones vecinales, talleres y actividades culturales.

Espacio Verde: Un sector parquizado diseñado especialmente para el esparcimiento de niños y niñas, equipado para que las familias puedan disfrutar del aire libre en un entorno seguro.

"Con esta inversión, Rivadavia reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida en los barrios, priorizando la escucha activa de las necesidades vecinales", destacaron desde la Municipalidad.