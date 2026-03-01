domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Tras reclamos por acumulación de residuos y hechos que generaron alarma en la zona, la Municipalidad de Rivadavia intervino el predio ubicado en Laprida y Músicos RIM 22. Tiempo de San Juan recorrió el lugar y constató que fue limpiado. A través de pintadas y daños, todavía persiste la incertidumbre por décadas de abandono.

Por David Cortez Vega
145cd1f9-b864-4942-9c9f-36540a4dcffa

El histórico centro comercial que une al Barrio Aramburu y la Villa Lourdes -Rivadavia- volvió a quedar en el centro de la escena en los últimos días tras una serie de reclamos vecinales por acumulación de basura y situaciones que generaban inquietud en la zona. Luego de la intervención municipal, Tiempo de San Juan recorrió el predio para constatar cuál es su estado actual.

Lee además
Limpian un sector abandonado el barrio Aramburu, en Rivadavia, y buscan refuncionalizar el lugar.
Rivadavia

Limpian el predio de antiguos comercios del barrio Aramburu y trabajan en un plan para recuperar el espacio
ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las camaras, ¿cuando la fiscalia deberia actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

El espacio, ubicado en la esquina de calles Laprida y Músicos RIM 22, fue escenario de acusaciones vecinales por la presencia de residuos acumulados y por imágenes que circularon en redes sociales donde se observaba a personas retirando cartones y otros materiales del lugar. También se reportó la presencia de un joven que habría protagonizado actos de exhibicionismo en las inmediaciones.

Embed - Así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Ante este escenario, la Municipalidad de Rivadavia llevó adelante un operativo de limpieza y saneamiento del terreno. Según pudo constatar Tiempo de San Juan en una recorrida reciente, los residuos acumulados fueron removidos y, al momento del relevamiento, no se registraba presencia de personas instaladas o merodeando en el interior del predio.

No obstante, el estado edilicio continúa evidenciando un avanzado deterioro. Permanecen sectores con paredes rotas, estructuras parciales producto de demoliciones anteriores y numerosas pintadas en los muros, con referencias a grupos barriales y clubes de fútbol. La infraestructura original del centro comercial prácticamente no conserva condiciones de uso.

image
image

El inmueble fue inaugurado en 1991 con la finalidad de albergar distintos comercios destinados a abastecer a los vecinos del barrio. Sin embargo, la actividad comercial fue decayendo con el tiempo hasta cesar por completo. Posteriormente, el lugar atravesó distintos períodos de ocupación irregular y conflictos vecinales.

En agosto de 2024, tras el desalojo de las últimas personas que residían en el predio, el espacio quedó bajo administración municipal y comenzaron tareas de demolición. Desde entonces, la gestión comunal informó que el objetivo es sanear el terreno y proyectar allí un espacio verde o infraestructura de uso comunitario, aunque aún no se difundieron detalles definitivos sobre el proyecto.

image
image

Vecinos consultados durante la recorrida indicaron que históricamente el lugar fue considerado un punto conflictivo y que, en distintas etapas, funcionó como sitio de reunión de personas en situación de calle, lo que derivó en reiterados reclamos por seguridad.

Por el momento, el predio se encuentra limpio de residuos visibles, sin ocupación, pero con estructuras remanentes que reflejan el proceso inconcluso de demolición y reconversión. La evolución del proyecto anunciado por el municipio será clave para definir el futuro de un espacio que, durante años, representó una problemática para el entorno.

Temas
Seguí leyendo

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber

San Martín y la identificación: un esbozo del hoy

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

De "Sanjuanino Suelto" a productor de DGO, el streaming de Gran Hermano: el salto porteño de Faustino Concha Moyano

San Juan figura en el alarmante informe del Congreso de EEUU sobre la infraestructura espacial china de uso civil-militar

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

La gran travesía de Gokú Illanes por el sentimiento bombista anuncia su despegue

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tv sanjuanina 2026: nuevas caras, clasicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber