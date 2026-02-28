De "Sanjuanino Suelto" a productor de DGO, el streaming de Gran Hermano: el salto porteño de Faustino Concha Moyano

Faustino Concha Moyano tiene 25 años y una historia que parece guionada para un pibe que siempre quiso estar del otro lado de la cámara. Empezó en 2015, cuando tenía apenas 15 años, con su canal de YouTube “ Sanjuanino Suelto ”. Cuatro años después ya estaba más metido en el mundo del streaming y la producción. Hoy, en 2026, su presente lo encuentra en Buenos Aires trabajando en DGO, el streaming de DirecTV, donde forma parte del equipo que sigue el fenómeno Gran Hermano.

El salto no fue tan planificado como podría pensarse. En octubre de 2025 estaba en Buenos Aires “de paseo, al pedo”, cuenta entre risas, cuando un amigo que trabajaba en DirecTV le escribió: necesitaban un productor para cubrir una suplencia ese mismo día. “Obviamente le dije que sí”, resume. Fue, cumplió, y aunque en ese momento no creyó que la cosa avanzaría (porque tenía su canal funcionando en San Juan), en enero volvió a sonar el teléfono. Esta vez era en serio.

A mitad de mes le avisaron que existía la posibilidad concreta de sumarse. Un jueves le confirmaron: el lunes lo querían en el estudio. Buscar hospedaje, armar bolsos y reorganizar su vida fue cuestión de horas. Así empezó como asistente de producción en DGO, el stream de DirecTV que, por estos meses, vive atravesado por el boom de Gran Hermano.

Su tarea no es la del productor principal que define invitados o líneas editoriales, sino la de quien engrana la maquinaria diaria: armar los programas, coordinar detalles, sostener la estructura para que todo salga al aire sin fisuras. El contenido del espacio donde trabaja no es exclusivamente sobre el reality. De hecho, explica que es un programa más descontracturado, donde se habla de informática, negocios y cultura digital. Pero cuando Gran Hermano explota en rating y redes, la agenda manda.

Por el estudio pasan ex participantes del reality casi todos los días. “Hoy estuvo Manzana”, dice como si hablara de un vecino. Comparte espacio con figuras que acumulan millones de seguidores y, lejos de encontrar divismo, se llevó otra impresión. “Me sorprendió que son re piola. No quieren humo. Tienen dos palos de seguidores y son buena onda”, asegura. Una diferencia que, admite, lo impactó si lo compara con experiencias anteriores en medios más tradicionales.

En paralelo, su proyecto personal no quedó archivado. “Como Streaming”, el canal que fundó en su casa de Capital sigue activo, aunque en stand by. La idea es volver a ponerlo en marcha a mediados de marzo. Si hace falta, viajará para dejar todo organizado y regresar a Buenos Aires. Si no, alguien quedará a cargo. Pero el canal no se negocia. “Lo voy a seguir”, afirma.

Faustino reconoce que hubo esfuerzo, pero también suerte. Esa cuota del destino, como dice sin filtro, que lo hizo estar en el lugar indicado en el momento justo. Suele viajar a eventos como la Argentina Game Show y moverse en el ambiente. Entiende que el streaming no es solo prender una cámara: es generar vínculos, estar, mostrarse, insistir.

Instalado hoy en la casa de un amigo en Buenos Aires, no dramatiza la distancia. “No extraño San Juan”, lanza, aunque su tonada y su recorrido digan lo contrario. En el fondo, su historia es la de un pibe que empezó transmitiendo desde su provincia y terminó produciendo en uno de los streams más vistos del país. Y que, aunque cambie de estudio y de ciudad, sigue jugando el mismo juego: el de contar, conectar y estar siempre un paso más adelante.