viernes 20 de febrero 2026

Encuentro

Orrego recibió en Buenos Aires a las autoridades de Vicuña en Argentina: qué les pidió

La reunión sirvió para avanzar en precisiones sobre los avances concretos, sobre la necesidad de una gestión prudente de las expectativas, el mejoramiento de la comunicación, y la importancia del empleo y los proveedores locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Marcelo Orrego recibió en la Casa de San Juan en Buenos Aires al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y José Morea, Country Director de la compañía, quienes le presentaron detalles de la reciente Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentada por la empresa con los aspectos salientes del proyecto y sus etapas clave para el desarrollo de lo que calificaron como una inversión récord de 18.000 millones de dólares.

Según informaron oficialmente, en el marco del diálogo que vienen manteniendo el gobernador y su equipo como los representantes de la empresa, la oportunidad sirvió para avanzar en precisiones sobre los avances concretos, sobre la necesidad de una gestión prudente de las expectativas, el mejoramiento de la comunicación, la importancia del empleo y los proveedores locales y un proceso de toma de decisiones sólidas que aseguren que no se trate de anuncios vacíos, como los que ha sufrido la provincia en el pasado.

Los directivos de la empresa destacaron el rol clave del gobernador en estos dos años de gestión, con un fuerte compromiso y liderazgo político regional y nacional para impulsar el posicionamiento de la minería argentina en el orden nacional e internacional, todo lo cual ha permitido imprimir al proyecto una velocidad que lo acerca a su concreción final. De hecho, la empresa ya comenzó a finales de 2025 con la construcción de dos etapas del corredor norte de acceso a la mina y se encuentra en proceso de licitación de las 4 etapas restantes para completar estas obras, junto a la adquisición de equipos y avances en la ejecución de la infraestructura eléctrica.

En el encuentro los directivos acordaron con el gobernador una visita a la sede central de la empresa en Vancouver para reunirse con el máximo órgano de decisiones que es el directorio de accionistas, a quien reporta el equipo recibido por Orrego. El objetivo será profundizar y definir los términos generales de un acuerdo integral con la provincia respecto de regalías, aportes a fideicomisos de infraestructura y posibles adelantos para obras prioritarias, que los equipos técnicos de ambas partes ya vienen trabajando. El directorio de la empresa lo integran los representantes de las empresas socias Lundin y BHP, Jack Lundin (Presidente y CEO de Lundin Mining), Carlos Ramírez (VP Vicuña JV BHP), Teitur Poulsen (EVP y CFO de Lundin Mining) y Brandon Craig (Presidente de Americas BHP).

Orrego resaltó que “San Juan demuestra que cuando hay reglas claras, institucionalidad y vocación de desarrollo, las inversiones llegan. Este proyecto no es sólo minería, esto significa empleo de calidad, desarrollo de proveedores locales e infraestructura y crecimiento para las próximas décadas”.

Agregó que “este anuncio es una señal muy clara del posicionamiento que hoy tiene San Juan en el mundo minero. Hemos trabajado con seriedad, previsibilidad y transparencia para generar confianza en los inversores, y los resultados están a la vista”.

Con este anuncio, oficialmente se destacó que la provincia reafirma su liderazgo nacional en materia de grandes inversiones. San Juan ya registra más de USD 31.000 millones comprometidos en proyectos adheridos o en proceso de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), concentrando aproximadamente más del 60% del total de inversiones presentadas bajo este régimen en Argentina.

Vicuña aspira a convertirse en una de las cinco minas productoras de cobre, oro y plata más grandes del mundo, con 70 años de vida útil.

Para avanzar en los plazos previstos, se espera la aprobación formal del RIGI por parte del Gobierno Nacional, la sanción de la Ley Aclaratoria sobre Glaciares en el Congreso y la firma de un Acuerdo Integral entre la Provincia y la empresa Vicuña, en el que ya se está trabajando.

