martes 17 de febrero 2026

Encuentro

Tras el anuncio de megainversión en cobre sanjuanino, Milei se reunió con ejecutivos de Vicuña

Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre, tras el anuncio de este lunes de lo que fue denominado por el Gobierno como la “mayor inversión extranjera directa en la historia del país”.

Durante el encuentro, las autoridades de la compañía destacaron que esta decisión se sustenta en el marco de “previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, impulsado por el Gobierno. Señalaron que, sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina.

Se estiman así “US$ 18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. De ese total, se prevén US$ 7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre en 2030”.

Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, posicionará a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, indicó el Gobierno en un comunicado.

También participaron de la reunión de trabajo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En efecto, Quirno dejó un mensaje en X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”.

