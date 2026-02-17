martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

El titular de la UOM cordobesa, crítico con la CGT por el paro "dominguero": "Tibios"

Rubén Urbano, el líder de los metalúrgicos cordobeses, pidió un paro con "movilización".

Por Agencia NA
image

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, Rubén Urbano, afirmó que el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) es “dominguero”.

Lee además
la cgt confirmo un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en san juan?
Reforma laboral

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?
les descontaran el dia a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral
Medida tomada

Les descontarán el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral

Es paro con movilización, no nos sirve un paro dominguero; un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, dijo Urbano en declaraciones radiales.

También calificó a la medida de fuerza dispuesta por la CGT ayer como “tibia”, tras una reunión de la cúpula y en reclamo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso.

“Acá no se trata que se firme o no un aumento salarial, acá se trata algo gravísimo como es la quita de derechos que tenemos nosotros como trabajadores. Eso no se puede arreglar con un paro de 24 horas. Hay que hacer un paro activo y por tiempo indeterminado”, afirmó.

Seguí leyendo

Estafa Libra: Hyden Davis le habría transferido un millón de dólares a un jubilado bonaerense

Criticaron su visita a La Rioja y Villarruel reaccionó: "Catadores de...

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Sturzenegger alquiló 4 pisos y 24 cocheras por 720 millones, mientras el Gobierno impulsa el "alquiler cero"

Así están las obras del Paseo de Artesanos del Parque Belgrano

Tras el anuncio de megainversión en cobre sanjuanino, Milei se reunió con ejecutivos de Vicuña

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia por instigación de delitos en la marcha al Congreso

Patricia Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral: de qué se trata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el anuncio de megainversion en cobre sanjuanino, milei se reunio con ejecutivos de vicuna
Encuentro

Tras el anuncio de megainversión en cobre sanjuanino, Milei se reunió con ejecutivos de Vicuña

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento
Arbolado Público

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Por Myriam Pérez
La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista
Elecciones

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo