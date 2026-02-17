El titular de la UOM cordobesa, crítico con la CGT por el paro "dominguero": "Tibios"

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, Rubén Urbano, afirmó que el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) es “ dominguero ”.

“ Es paro con movilización, no nos sirve un paro dominguero; un paro matero en estos momentos cruciales . No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, dijo Urbano en declaraciones radiales.

También calificó a la medida de fuerza dispuesta por la CGT ayer como “tibia”, tras una reunión de la cúpula y en reclamo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso.

“Acá no se trata que se firme o no un aumento salarial, acá se trata algo gravísimo como es la quita de derechos que tenemos nosotros como trabajadores. Eso no se puede arreglar con un paro de 24 horas. Hay que hacer un paro activo y por tiempo indeterminado”, afirmó.