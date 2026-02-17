martes 17 de febrero 2026

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

El episodio ocurrió entre las 22:00 y las 22:30 del lunes, según precisaron fuentes oficiales. En los vehículos viajaban mujeres, niños y personas mayores, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave siniestro vial alteró la tranquilidad de la noche del lunes en la Ruta Nacional 141, en el tramo entre la Difunta Correa y el cruce ferroviario. Dos trafics que transportaban a más de veinte personas terminaron volcadas en una secuencia que dejó varios heridos.

El episodio ocurrió entre las 22:00 y las 22:30 del lunes, según precisaron fuentes oficiales. En los vehículos viajaban mujeres, niños y personas mayores, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos en el lugar.

Los primeros en intervenir fueron dos trabajadores de Vialidad Nacional, Benito Castro y Manuel Alejandro Tabares. Ambos se dirigían hacia el puesto de Marayes para continuar con tareas en la zona del socavón cuando se toparon con la escena. De inmediato procedieron a cortar el suministro eléctrico de los rodados para evitar riesgos de incendio y brindaron asistencia primaria a los ocupantes lesionados.

Minutos después arribó personal policial. Un efectivo de la Policía de San Juan fue el primer agente en llegar oficialmente y colaborar en el operativo de auxilio a las aproximadamente 20 a 30 personas involucradas.

Si bien las causas del hecho son materia de investigación, de manera preliminar trascendió que el vuelco podría haber estado vinculado a la maniobra de un camión con acoplado que presuntamente circulaba sin la iluminación reglamentaria.

