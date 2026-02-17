Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Un grave siniestro vial alteró la tranquilidad de la noche del lunes en la Ruta Nacional 141, en el tramo entre la Difunta Correa y el cruce ferroviario. Dos trafics que transportaban a más de veinte personas terminaron volcadas en una secuencia que dejó varios heridos.

El episodio ocurrió entre las 22:00 y las 22:30 del lunes, según precisaron fuentes oficiales. En los vehículos viajaban mujeres, niños y personas mayores, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos en el lugar.

Los primeros en intervenir fueron dos trabajadores de Vialidad Nacional, Benito Castro y Manuel Alejandro Tabares. Ambos se dirigían hacia el puesto de Marayes para continuar con tareas en la zona del socavón cuando se toparon con la escena. De inmediato procedieron a cortar el suministro eléctrico de los rodados para evitar riesgos de incendio y brindaron asistencia primaria a los ocupantes lesionados.

Minutos después arribó personal policial. Un efectivo de la Policía de San Juan fue el primer agente en llegar oficialmente y colaborar en el operativo de auxilio a las aproximadamente 20 a 30 personas involucradas.

Si bien las causas del hecho son materia de investigación, de manera preliminar trascendió que el vuelco podría haber estado vinculado a la maniobra de un camión con acoplado que presuntamente circulaba sin la iluminación reglamentaria.