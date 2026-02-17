Minería en San Juan: el gobierno habilitó un registro clave para el transporte de minerales para productores, comerciantes e industriales

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.

Con el objetivo de acreditar la legalidad y trazabilidad de la actividad minera en San Juan el gobierno de san juan habilitó un resgistro clave para que productores, comerciante e industriales para obtener las guías de tránsito para el transporte de minerales.

El instrumento tiene plazo límite para presentar la documentación hasta el 31 de marzo de 2026, inclusive y sin excepción. El pedido fue realizado por el Ministerio de Minería a cargo de Juan Pablo Perea, por medio de la dirección de Despacho Legal Minero,

De esta manera, recuerda a la comunidad minera que la reinscripción en el Registro sigue abierta hasta fines de marzo, conforme a la normativa vigente.

Este registro es el que formalmente habilita a quienes producen, industrializan o comercializan minerales en la provincia, y su actualización anual es esencial para el desarrollo de la actividad.

Los interesados deben dirigirse al Registro, dependiente de la Dirección de Despacho Legal Minero, ubicado en el Centro Cívico, 5º piso, Núcleo 7, en horario de 7 a 13. Para consultas, está disponible el teléfono 4306988 / 4306983.

Para realizar este trámite, es obligatorio presentar:

- Formulario de reinscripción

- Declaración jurada de producción del año anterior.

- Actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) si estuviera vencido.

Respecto a los montos vigentes:

- Reinscripción: 100 UT

- Certificado: 100 UT

- Por foja: 1 UT