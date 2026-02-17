martes 17 de febrero 2026

Bien surtido

La Ciudad de San Juan revivió el carnaval con Shyrah, plaza y arte

Con la presencia de la intendente Susana Laciar se procedió a un disfrute que unió sabores y colores en la Estación San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco del carnaval, la municipalidad de la Ciudad de San Juan, llevó a cabo más actividades culturales. En este sentido la Secretaria de Turismo, Cultura y Educación, organizó en la tarde-noche del lunes, en el Centro Cultural Estación San Martin, en el marco del día mundial del Shyrah, la actividad, “Syrah: el corazón de nuestra tierra está de fiesta”, una iniciativa que celebró a uno de los varietales más representativos de la identidad vitivinícola local.

Con la presencia de la intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, se dejó oficialmente inaugurada dicha muestra, quién manifestó en la oportunidad sobre la recuperación de nuestra identidad, "En este encuentro hay una colección, de historia, de Cultura, de trabajo y de esfuerzo de generaciones".

Además subrayó que esto era mucho más que un evento, "es construir en conjunto un momento de comunidad, dónde nuestra ciudad recupera su identidad, la pone en valor y la muestra al mundo".

También asistieron, concejales, Coordinador de Gabinete, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios municipales, empresarios, emprendedores, artistas y un importante marco de público que participo de la actividad.

Durante la ceremonia, se presentó una exposición de bodegas, época, usos y costumbres de antaño de la vitivinicultura sanjuanina, una colección del enólogo Daniel Elías.

La actividad incluyó el Paseo del Syrah, guiado por la sommelier Adriana Pujado, degustaciones, DJ set y pintura en vivo.

Estas acciones promueven el encuentro, la cultura viva y el uso del espacio público como ámbito de celebración e identidad en la Ciudad de San Juan.

Otra actividad desarrollada fue la del domingo 15 de febrero en el Centro Cultural Estación San Martín denominada, “La música de nuestros carnavales”, en el marco del tradicional paseo de artesanos “Plaza y Arte”. Está propuesta contó con la participación de Cultura Disco, que brindó un recorrido musical por los carnavales populares, acompañado de artesanos y propuestas gastronómicas, en dónde hubo una importante presencia de público.

