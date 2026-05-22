La ley de proveedores mineros sanjuanina suma artículos y buscan que entre a Diputados la semana próxima

El gobierno de San Juan se encuentra dando los retoques de última hora a una de las normas más esperadas por el sector productivo: la Ley de Desarrollo Local, originalmente conocida como ley de proveedores mineros.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Fuentes oficiales informaron que el proyecto de ley de proveedores mineros y desarrollo local creció: tendrá 30 artículos, y le ajustan cambios antes de desembarcar con el texto final en Diputados.
El gobierno de San Juan se encuentra dando los retoques de última hora a una de las normas más esperadas por el sector productivo: la Ley de Desarrollo Local, originalmente conocida como ley de proveedores mineros.
Según fuentes oficiales, el texto definitivo contará con 30 artículos -superando los 23 de borradores viejos que están circulando extraoficialmente- y se espera que ingrese a la Cámara de Diputados la semana próxima.
De concretarse, la presentación coincidirá con una fecha significativa: la del Día del Proveedor Minero, que se celebra en Argentina cada 28 de mayo en reconocimiento a las pymes y empresas locales.
Desde ámbitos oficiales aclararon que el texto que comenzó a circular en algunos portales y entre legisladores “no corresponde al borrador vigente”, sino a una versión preliminar y antigua del proyecto.
“No salió de nosotros, debe ser una versión vieja que circula entre los legisladores, pero no corresponde al borrador vigente”, indicaron fuentes vinculadas a la elaboración de la norma.
Según explicaron, la iniciativa fue ampliada y pasó de 23 a 30 artículos, incorporando ajustes surgidos tras reuniones mantenidas con cámaras empresarias y proveedores mineros antes de la feria minera realizada a principios de mayo en San Juan. Sin embargo, las autoridades enfatizan que el "corazón" del proyecto no ha cambiado y se mantiene acorde a lo anticipado.
Pese a las modificaciones, las fuentes aseguraron que no hubo cambios conceptuales respecto de los lineamientos que ya se habían anticipado públicamente y que Tiempo de San Juan publicó el año pasado.
“Son ajustes pequeños, sugerencias de forma y redacción para mejorar el entendimiento. El corazón del texto sigue igual”, señalaron las fuentes consultadas.
Con esta estructura de 30 artículos, San Juan buscará dar un paso firme hacia un esquema que garantice que la riqueza minera también llegue a las empresas y comunidades locales, al tiempo que se mantiene la competitividad de las compañías mineras.