La ley de proveedores mineros sanjuanina suma artículos y buscan que entre a Diputados la semana próxima

El proyecto oficial de desarrollo local, conocido como ley de proveedores, pasó de 23 a 30 artículos tras incorporar sugerencias de cámaras empresarias y proveedores antes de su ingreso a Diputados la semana próxima.

El gobierno de San Juan se encuentra dando los retoques de última hora a una de las normas más esperadas por el sector productivo: la Ley de Desarrollo Local, originalmente conocida como ley de proveedores mineros.

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Según fuentes oficiales, el texto definitivo contará con 30 artículos -superando los 23 de borradores viejos que están circulando extraoficialmente- y se espera que ingrese a la Cámara de Diputados la semana próxima.

De concretarse, la presentación coincidirá con una fecha significativa: la del Día del Proveedor Minero, que se celebra en Argentina cada 28 de mayo en reconocimiento a las pymes y empresas locales.

Mas artículos, más claridad

Desde ámbitos oficiales aclararon que el texto que comenzó a circular en algunos portales y entre legisladores “no corresponde al borrador vigente”, sino a una versión preliminar y antigua del proyecto.

“No salió de nosotros, debe ser una versión vieja que circula entre los legisladores, pero no corresponde al borrador vigente”, indicaron fuentes vinculadas a la elaboración de la norma.

Según explicaron, la iniciativa fue ampliada y pasó de 23 a 30 artículos, incorporando ajustes surgidos tras reuniones mantenidas con cámaras empresarias y proveedores mineros antes de la feria minera realizada a principios de mayo en San Juan. Sin embargo, las autoridades enfatizan que el "corazón" del proyecto no ha cambiado y se mantiene acorde a lo anticipado.

Una versión sin cambios de fondo

Pese a las modificaciones, las fuentes aseguraron que no hubo cambios conceptuales respecto de los lineamientos que ya se habían anticipado públicamente y que Tiempo de San Juan publicó el año pasado.

“Son ajustes pequeños, sugerencias de forma y redacción para mejorar el entendimiento. El corazón del texto sigue igual”, señalaron las fuentes consultadas.

Los cinco pilares de la ley

Se mantiene el cambio de nombre a "Ley de Desarrollo de Comunidades Mineras", en lugar de Ley de proveedores, una modificación que busca reflejar el espíritu integrador de la norma hacia las zonas de influencia de los proyectos.

Objetivos, no cupos: La normativa ha sido diseñada como una herramienta estratégica para acompañar los grandes proyectos de cobre en la provincia, pero cuidando de no "ahuyentar" inversiones. Po eso, en lugar de imponer cupos rígidos de contratación, la ley establecerá objetivos de alcanzar un 80% de trabajadores locales y un 60% de compras sanjuaninas, basados en la oferta real de bienes y servicios.

Incentivos: La ley prevé beneficios tributarios para aquellas empresas que cumplan efectivamente con los objetivos de desarrollo local.

Prioridad escalonada: Se establece un orden de preferencia para las contrataciones que comienza por las comunidades de influencia directa, siguiendo por las de influencia indirecta, el resto de la provincia, proveedores nacionales y, finalmente, extranjeros.

Se creará un Registro Provincial de Proveedores Mineros para centralizar y transparentar la información del sector.

Con esta estructura de 30 artículos, San Juan buscará dar un paso firme hacia un esquema que garantice que la riqueza minera también llegue a las empresas y comunidades locales, al tiempo que se mantiene la competitividad de las compañías mineras.