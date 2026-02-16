Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos

Un festejo familiar que tenía que ser alegría y espuma en Carpinetaría, Pocito, terminó de la peor manera: a los sillazos y las trompadas entre los asistentes.
El fin de semana largo llegó con festejos de Carnaval en distintos puntos de San Juan, pero uno en particular se volvió noticia por un hecho lamentable de violencia. Mirá los videos.
El episodio de violencia se registró este lunes por la madrugada cuando un montón de personas se disponían al costado de la calle para ver pasar los corsos. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, un altercado entre el público caldeó el ambiente y todo terminó con una gran gresca.
En las imágenes que ya circulan en redes sociales, se puede ver a los asistentes revoleándose sillas, patadas y piñas, mientras algunos integrantes de las comparsas intentaban frenar la pelea.
Hasta el momento se desconoce si hubo detenidos por el lamentable episodio. Mirá los videos: