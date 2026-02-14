Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos

Con Tiempo de San Juan salimos a preguntarle a los jóvenes sanjuaninos qué es lo que más los preocupa hoy. La pregunta abrió un abanico de respuestas, pero todas confluyeron en un mismo punto: la sensación de que el presente es incierto y exige más esfuerzo que nunca.

Dulce espera La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

La inflación ocupa un lugar central en esa preocupación. El aumento constante de precios impacta de lleno en la vida cotidiana y en la posibilidad de proyectar. Comprar lo básico, ahorrar o planificar estudios se vuelve cada vez más complejo cuando los valores cambian mes a mes.

Para otros jóvenes, la raíz del problema está en la política. Consideran que las decisiones de quienes gobiernan influyen directamente en la estabilidad económica y social. Entienden que un país necesita conducción y reglas claras para poder crecer, y sienten que ese orden es clave para mejorar el panorama actual.

La educación también aparece como un desafío importante. Sostener una carrera no siempre es sencillo. Más allá del esfuerzo personal, muchas veces los recursos no alcanzan para estudiar en condiciones adecuadas, incluso dentro del ámbito privado. Costear materiales, cuotas y otros gastos asociados implica un sacrificio constante.

Así, inflación, política y educación se entrelazan en el día a día de una generación que busca avanzar pese a las dificultades. Los jóvenes sanjuaninos no se mantienen al margen: analizan, opinan y señalan aquello que consideran urgente. En sus palabras se refleja no solo preocupación, sino también el deseo de un futuro más estable y con mayores oportunidades.