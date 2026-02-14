Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

El tango en San Juan no solo sigue vivo: se transforma, dialoga con el presente y encuentra nuevas formas de decir. Desde 2019, Proyecto Tango San Juan se convirtió en una de las experiencias más interesantes de la escena cultural local, no solo por su calidad artística sino por su manera de pensar el tango como un lenguaje en movimiento, abierto, inclusivo y profundamente ligado a su tiempo.

La compañía está integrada por artistas sanjuaninos y funciona de manera autogestionada. Desde su surgimiento, se propuso como un espacio de creación, formación y difusión del tango desde una perspectiva contemporánea, con fuerte impronta colectiva. Bajo la dirección de Fernando Muñoz, el grupo fusiona la tradición del tango con otros lenguajes de la danza y construye obras que ponen el acento en los relatos, los contenidos y las historias, más allá de los estereotipos clásicos.

Rafael Lloret, uno de los coordinadores de Proyecto Tango en San Juan, explica que el origen del grupo fue casi inevitable. “El grupo surge como respuesta a una necesidad que yacía en nuestro interior. Éramos cuatro amigos que teníamos muchísimas ganas de bailar, de crear y de tener un espacio propio donde poder experimentar nuevas propuestas e ideas”, recuerda. El puntapié inicial fue una actuación en Ausonia, en el marco de un cumpleaños. “Y desde ahí no hemos parado”, resume.

Proyecto tango

Esa búsqueda inicial se transformó con el tiempo en una identidad clara. Proyecto Tango San Juan propone una mirada distinta sobre el tango, algo que se percibe con claridad en el resultado de sus obras. Un ejemplo es Lo que vendrá, un homenaje a Astor Piazzolla que refleja la forma de trabajar del grupo. “Artísticamente destacan los relatos, el contenido, la historia, dejando en un segundo plano la asignación de roles por sexo o el estereotipo del malevo y la mujer sumisa”, explica Lloret.

Lejos de negar la tradición, el grupo la revisita. “Nuestras propuestas dialogan con lenguajes de otras disciplinas sin perder la columna vertebral, que es el tango. Esta danza es una forma de expresión de nuestra cultura, un lenguaje vivo que va desarrollándose y alimentándose de nuestro presente”, señala. En ese sentido, Lloret remarca que el tango de hoy no es el mismo que el de décadas atrás. “Te aseguro que el tango como se baila hoy en día es diferente de cómo se hacía en los años 50. De todas formas, hacemos tango tradicional, no estamos en contra de eso, sino que pretendemos replantear ciertas estructuras heredadas y refuncionalizarlas, darle nuestro propio estilo”.

Ese enfoque les permitió participar en eventos culturales de gran relevancia, como la Fiesta Nacional del Sol, el Festival Internacional OLA Danza en Mar del Plata y, recientemente, el Festival Tango+Tango en la Ciudad de Buenos Aires. Compartir escenarios con artistas de otras provincias y disciplinas fue clave para el crecimiento del grupo. “La posibilidad de compartir escenarios a nivel provincial y nacional amplía la mirada, refuerza el camino que hemos elegido, enriquece nuestro trabajo y nos impulsa a seguir creando y gestionando en el mundo del tango”, afirma Lloret.

proyecto tango tres

La recepción del público también fue una sorpresa positiva. “En general, siempre hemos tenido muy buena recepción, sobre todo de la gente joven, y eso nos deja muy contentos. Muchos dicen que el tango es de viejos y no es así, el tango es para todos”, sostiene.

En la escena local, Proyecto Tango San Juan se convirtió en un verdadero agitador cultural. “PTSJ ha venido a sacudir la escena local”, dice Lloret, y detalla que el grupo trabaja de manera constante con músicos, cantantes, bailarines, gestores, técnicos y espacios culturales de la provincia. “Entendemos al trabajo colaborativo como una herramienta de crecimiento y proyección cultural. Hoy en día nadie se salva solo, nos necesitamos mutuamente”.

Esa mirada colectiva también se tradujo en decisiones estructurales. El grupo conformó una asociación civil para contar con una estructura jurídica que les permita generar nuevos espacios artísticos y promover producciones cada vez más desafiantes. “Todo eso es parte del mismo proceso creativo y de gestión”, explica.

Proyecto tango cuatro

Uno de los proyectos más importantes que impulsan es el Festival de Tango San Juan, que este año cumple su cuarta edición. Gracias a la Ley de Mecenazgo, el festival tiene asegurada una nueva realización con el apoyo de la Fundación del Banco San Juan. “El festival es un espacio de encuentro de nuestra comunidad milonguera, de nuestros artistas, un espacio que convoca nuevos públicos, que incentiva nuevas grupalidades y propicia la formación y la capacitación permanente”, señala Lloret.

El impacto del festival trasciende lo local. “Gente de otras provincias viene a disfrutar de las múltiples actividades que se brindan. No todas las provincias tienen su festival. Nosotros lo gestionamos de forma independiente, a pulmón”, remarca. Para el grupo, el festival funciona como un faro cultural. “Indica que en San Juan hay tango, y de calidad. Estamos muy contentos porque cada año va creciendo más y más. Ojalá podamos seguir conservándolo y realizándolo año tras año”.

Proyecto tango cinco

Con una identidad clara, una mirada contemporánea y un fuerte anclaje en el trabajo colectivo, Proyecto Tango San Juan demuestra que el tango no es una pieza de museo, sino una expresión viva que se reinventa desde el presente, dialoga con nuevas generaciones y sigue escribiendo historia desde el escenario local hacia el país.