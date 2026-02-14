sábado 14 de febrero 2026

Valle Fértil

Safari Tras las Sierras: jornada durísima, casi 70 abandonos y más de 100 máquinas siguen en carrera

El primer día de acción fue exigente e implacable: barro, agua y un circuito bravísimo que provocó cerca de 70 abandonos. Aun así, más de un centenar de vehículos continúan en competencia tras los dos primes disputados este sábado. Mirá las mejores postales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Safari Tras las Sierras tuvo un arranque súper exigente. La jornada inaugural estuvo marcada por un trazado complejo y pesado, que puso a prueba a pilotos y navegantes desde el primer kilómetro. Si bien el clima dio un respiro y no hubo calor sofocante, el terreno se presentó en condiciones difíciles, con sectores con mucho barro y agua que complicaron la tracción y terminaron siendo determinantes.

El sábado comenzó a las 9.00 con el Primer Prime de 36 kilómetros, con control de alcoholemia obligatorio antes de la largada. Fue un tramo largo y técnico que empezó a marcar diferencias, pero también a dejar a varios competidores en el camino. Al mediodía, desde las 12, se disputó el #egundo Prime de 10 kilómetros, también bajo control obligatorio, que terminó de sacudir la clasificación general.

Casi 70 abandonos en un día bravo

El dato más fuerte de la jornada fue la cantidad de bajas: alrededor de 70 autos no pudieron completar el día, víctimas de roturas mecánicas, despistes o complicaciones derivadas del estado del circuito. El barro acumulado en varios sectores, sumado a zonas con agua y huellones profundos, transformaron la etapa en una verdadera prueba de supervivencia.

A pesar de eso, el espectáculo no perdió intensidad. Más de 100 vehículos lograron superar el desafío del sábado. Claro que los que no pudieron cumplir con los dos tramos del sábado, podrán reincorporarse el domingo largando en último lugar en sus respectivas categorías.

Líderes tras los dos primes

Con los tiempos acumulados de las dos especiales, así quedaron los punteros en la clasificación general provisoria por categoría:

Integrales (INT): Emiliano Alaniz – Matías Ramos

UTV Turbos (UTV TR): Leandro Caravina López - Nicolás Cordeje

UTV Aspirados (UTV ASP): Eduardo Fernández Oro - Maximiliano Molina

Fuerza Libre (FL): Lino Sisterna Jr. – Lucas Maggio

4x4: Mauricio Manresa

D Especial: Leandro Arnau – Guillermo Arnau

D Plus: Julián Andrés Castro – Diego Alberto Chávez

RC5 8V: Martín Claros – Luciano Almonacid

RC5 16V: Héctor Daniel González – Florencia González

E: Santiago García – Emanuel Bobadilla

Jeep Libres: Miguel Bonilla – Carla Muñoz

B 1000: Jorge Ariel Cortez – Miguel Sánchez

D: Erick Castro

C: Federico Robledo – Vanina Martínez

G: Julio Quiroga – Federico Ferrer

A Libres: Fabricio Antonio Oro – Lautaro Valentín Sánchez

Lo que viene

La competencia continuará este domingo 15 de febrero con un prime único de 30 kilómetros desde las 9, nuevamente con control de alcoholemia obligatorio, mientras que el podio está previsto para las 17:00.

