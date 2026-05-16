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Previo a la Copa del Mundo

El esperanzador mensaje de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026: "Muy difícil, pero no imposible"

EL DT de la Selección Nacional habló de las chances que tiene Argentina en la Copa del Mundo.

Por Agencia NA
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A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni aseguró que ganar otra Copa del Mundo "es muy difícil, pero no imposible".

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El entrenador de la Selección Argentina remarcó la necesidad de mantener la humildad para defender el título de Qatar 2022, advirtiendo que los rivales jugarán con una motivación extra.

Cinco jugadores para dos puestos: las últimas dudas de Lionel Scaloni en la lista para el Mundial 2026

A falta de solo 29 días para el inicio del Mundial 2026, la incertidumbre en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se centra en perfiles muy distintos para los últimos lugares de la convocatoria definitiva. Tras presentar una prelista de 55 reservados, el DT debe decidir qué características priorizar para cubrir la banda izquierda y el mediocampo.

La disputa por ingresar en el recorte final se divide entre opciones defensivas y variantes creativas o de recuperación en la zona central:

  • Valentín Barco: Es quien parte con mayor ventaja debido a su polifuncionalidad. Aunque en el Racing de Estrasburgo se desempeña como volante interno, Scaloni lo valora como alternativa tanto en esa posición como en el lateral izquierdo.

  • Marcos Acuña: El lateral de River ha levantado su nivel en las últimas semanas y recuperó consideración para pelear por su tercera cita mundialista como opción natural para el sector izquierdo.

  • Marcos Senesi: Aparece como la alternativa si el cuerpo técnico decide reforzar la zaga con un central zurdo adicional, considerando que el lateral izquierdo ya estaría cubierto por otros nombres fijos en la lista.

  • Alan Varela: El volante del Porto, campeón en Portugal, es la opción si Scaloni busca un mediocampista con mayor capacidad de corte y recuperación.

  • Giovani Lo Celso: Representa la variante creativa en el mediocampo; busca su revancha tras haberse perdido el Mundial anterior por lesión.

La puja por el lugar número 24

Más allá de los dos cupos mencionados, existe una duda adicional para el puesto 24 de la lista, donde tres jugadores de presentes muy diferentes compiten por el favor del entrenador: Máximo Perrone es actualmente el máximo candidato para este lugar gracias a su gran desempeño en el Como de Italia.

Supera en la consideración a Franco Mastantuono, quien se encuentra relegado en el Real Madrid, y a Gianluca Prestianni. Este último, pese a ser titular en el Benfica, corre con desventaja debido a la suspensión de dos fechas impuesta por la FIFA y la UEFA que le impediría jugar el inicio del torneo.

Scaloni tiene definidos a 23 futbolistas. Un cupo se resolverá entre Barco, Senesi o Acuña, mientras que el otro saldrá de la puja entre el propio Barco, Varela o Lo Celso. Con la mayoría de la nómina confirmada, estas decisiones de último momento definirán el perfil del plantel que buscará el bicampeonato en suelo norteamericano.

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