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Fútbol

Un ex DT de San Martín vuelve a dirigir en primera

El técnico estará al frente del recientemente ascendido Estudiantes de Río IV

Por Agencia NA
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El entrenador Rubén Darío Forestello llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo director técnico de Estudiantes de Río Cuarto, club de reciente ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

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El DT se presentará en la ciudad cordobesa durante el día sábado para firmar el contrato y ponerse a cargo del primer equipo para empezar a planificar la pretemporada.

Con 20 años de experiencia como entrenador, Forestello tendrá la dura tarea de intentar levantar a un club que terminó hundido en el Torneo Apertura 2026: finalizó la campaña último, tanto en su zona como en la tabla anual y de promedios, con cinco puntos, al ganar solo un partido de 16 y perder en 13 ocasiones.

Tras la salida de Iván Delfino, DT que había logrado un ascenso histórico pero no pudo mantener el bueno momento en Primera, y el infructuoso interinato de Gerardo Acuña, que solo pudo sumar un punto en siete partidos, la dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto llegó a un acuerdo para que Rubén Forestello tome las riendas del equipo.

Más allá de su pésimo rendimiento deportivo en un semestre que fue completamente para el olvido, a pesar del cual su hinchada no dejó de hacerse presente, el “León del imperio” había sido noticia en las últimas semanas por la rescisión de contrato de un amplio número de futbolistas, entre los que se destacaban el delantero Ramón “Wanchope” Ábila y el defensor Tobías Ostchega, que calificó a la situación de injusta.

Con solo cinco unidades al terminar la disputa del Apertura y con la obligación de tener un Clausura exitoso para evitar el descenso, el club cordobés confió en la experiencia de Rubén Darío Forestello para dar vuelta la situación.

La etapa como director técnico del “Yagui” comenzó apenas se retiró del fútbol, con un breve paso por El Porvenir, todavía en la Primera B Metropolitana, en el que no consiguió triunfos.

Luego de pasos por el Federal A, todavía denominado Argentino A, en Unión de Sunchales y Ramón Santamarina, Forestello dio el salto a Primera al dirigir a Atlético de Rafaela en 2011 y se mantuvo entre las dos primeras categorías del fútbol argentino por 10 años, con destacadas campañas en Nueva Chicago y San Martín de San Juan, en Primera, además de ascender con el mencionado conjunto sanjuanino y con San Martín de Tucumán.

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Después de algunas temporadas en las que los resultados no lo acompañaron, Forestello volvió al Federal A con Gimnasia y Tiro de Salta, en 2023, y fue allí cuando su carrera empezó a resurgir, siendo campeón del torneo en su primer año y clasificando al torneo reducido por el ascenso a Primera a la temporada siguiente.

A sus 55 años, Rubén Darío Forestello llega a Estudiantes de Río Cuarto luego de un paso exitoso por Temperley en el año pasado, en el que también jugó el reducido para subir a Primera, y de un corto y poco exitoso paso por Patronato, donde sumó cinco unidades en siete partidos.

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